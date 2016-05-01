Gaziantep'teki bombalı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Gaziantep'te 2 polisin şehit olduğu bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının ardından yayın yasağı getirildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yasak kararının 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilerek şöyle denildi:



"01.05.2016 Tarihinde ilimiz Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi 4 nolu cadde üzerinde gerçekleştirilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi olayı hakkında Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 01.05.2016 tarih ve 2016/2926 D.İş. sayılı kararı ile 5187 Sayılı Yasanın 3/2 maddesi uyarınca 'yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve buna benzer yayın yapılmasının yasaklanmasına' karar verilmiştir."