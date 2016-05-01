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Gaziantep'teki bombalı saldırıda IŞİD şüphesi

Saldırıyı düzenlediği iddia edilen İsmail G'nin babası Süleyman G. evinde gözaltına alındı

01 Mayıs 2016 16:56

Gaziantep'de 2 polisin şehit olduğu 23 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Bombalı saldırının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen ve IŞİD üyesi olduğu iddia edilen İsmail G.'in evine operasyon düzenledi. Operasyonda baba Süleyman G. gözaltına alındı.

DHA'nın geçtiği habere göre ise saldırının ardından polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında; saldırıyı gerçekleştirdiği ve patlamada parçalanarak ölen ve IŞİD üyesi olduğu önü sürülen İsmail G.’nin babasının de aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve parçalanarak ölen kişinin İsmail G. olup olmadığının da yakınlarından alınacak örneklerin eşleştirmesi ile kesinlik kazanacağını kaydetti.

Habertürk'ün haberine göre, baba G.'in gözaltına alındığı sırada "Vatan bizim vatanımız, İslam bizim İslamımız" diye bağırdığının iddia edilmesi üzerine yaklaşık 20-30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Araya giren polis ekipleri grubu sakinleştirirken, baba gözaltına alındı.

Teröristlerin 1 Mayıs tarihini ve patlama saatini özellikle seçtiği, 1 Mayıs nedeniyle görev alacak personelin emniyet önünde toplanıp dağılacağını tahmin edip saldırıyı burada gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

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