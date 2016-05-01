Gaziantep'te emniyet önünde bombalı saldırı; 2 polis şehit, 23 yaralı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 2 polis memuru şehit oldu, 18’i polis 22 kişi yaralandı.

Patlama, saat 09.20’de Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi, Kamil Ocak Stadyumu ile iş merkezlerinin ve birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Demokrasi Meydanı’nın bulunduğu bölgede yer alan Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ek binasının bulunduğu yolda meydana geldi.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre ise, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırının biri canlı bomba, 3 IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Bombalı aracın patlama anı:

Teröristler iki araçla gelip ateş açtılar

1 Mayıs nedeniyle çevresi bariyerle kapatılmış olan Emniyet Müdürlüğü önündeki bölgeye iddiaya göre iki araç barikatı aşarak girdi. İlk anda otomatik silahla ateş açan teröristler, polislerin karşılık vermesinin ardından kaçarken, peşinden gelen ikinci araçtaki bomba infilak ettirildi. Emniyet Müdürlüğü binasına yaklaşık 10 metre mesafede meydana gelen patlamayla bölgede can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ile zırhlı polis ekibi sevk edildi. Patlama ve silahlı saldırıda yaralanan çoğunluğu polis 10’u aşkın kişi ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavisine başlanan yaralılar arasında bulunan adı öğrenilemeyen bir polis memuru doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaşananların ardından polisler, yaralı meslektaşlar ile vatandaşlarının tedavi gördüğü hastanede de yoğun önlem aldı.

Patlamanın ardından bölge tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, kentin can damarı olan bölgede bulunan kamu kurumları ile iş merkezlerinin camları kırıldı, büyük hasar oluştu. Patlamanın ardından polisler bulundukları bölgede teyakkuz durumuna geçti ve telsiz anonsu ila yapılan uyarı sonrası çelik yelek ve uzun namlulu silah ile görev yapıp, olası ikinci saldırıya karşı alarm durumu başlatıldı. Patlamanın olduğu bölgedeki iş merkezleri de güvenlik önlemi olarak boşaltılmaya başlandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplere polis telsizlerinden sahte 112 ambulansı ile Emniyet Müdürlüğü önüne gelineceği istihbaratı alınarak ekiplerin bu konuda duyarlı olması istendi.

Beyaz araç aranıyor

Polis, patlamanın ardından olay yerinden uzaklaşan ve çıkan çatışmada camlarının kırıldığı belirtilen beyaz renkli bir aracı da her yerde aramaya başladı. Polis telsizlerinden geçilen anonslarda sık sık plakası belirlenemeyen beyaz renkli hafif ticari araca duyarlı olunması ve yakalanması konusunda uyarılarda bulunuldu.

1 Mayıs kutlamaları iptal edildi

Patlamanın ardından kentte bugün yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları da iptal edildi. Sendikalar, STK’lar ve siyasi partiler patlamanın ardından tüm üyeleri SMS mesajı ile uyararak kutlamaların terör saldırısından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Saldırı istihbaratı vardı iddiası

Öte yandan sık sık başta IŞİD ve PKK olmak üzere terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün böyle bir saldırı istihbaratı bulunduğu bildirildi. Saldırı istihbaratı nedeniyle dün gece saat 21.30’da Gaziantep Emniyet Müdürü başkanlığında, Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve birim amirleri ile toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda saldırı olabileceği ve bunun 1 Mayıs gününe denk getirileceği değerlendirilerek tüm birimlerin uyarıldığı öne sürüldü.

Öte yandan geçmiş dönemlerde eylem, miting ve benzeri toplu gösterilerde görev alacak olan çevik kuvvet polisleri, Emniyet Müdürlüğü önünde toplanıp, buradan otobüsle görev yapacakları yerlere gidiyorlardı. Ancak, alınan istihbarat üzerine polislere bugün 1 Mayıs nedeniyle etkinlik yapılacak bölgelere direk gitmelerinin istendiği de öne sürüldü.

Şüpheli bir araç yakalandı

Gaziantep'teki bombalı araçla gerçekleşen saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyla ilgili bağlantılı olduğu ileri sürülen 79 EB 201 plakalı aracın peşine düştü. İçerisinde silahlı bir şahsın olduğu ihbarı üzerine aracı kovalamaya başlayan ekipler, aracı Yukarıbayır Mahallesi Cergibozanlar mevkiinde aracı durdu. Aracın sürücüsü Hasan Ö. (24) isimli şahıs gözaltına alındı. Kilisli olduğu belirtilen Hasan Ö.’nün olayla ilgili bağlantılı olarak arandığı öğrenilirken, şahıs sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine gönderildi.