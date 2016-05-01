Gaziantep'i 3-0'la geçen Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yakın markaj

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Gaziantepspor maçı saat 19:00'da başladı. Mete Kalkavan'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin golü 28. dakikada Simon Kjaer'den geldi. 48'nci ve 81'nci dakikalarda Robin van Persie'nin attığı gollerle Fenerbahçe 3-0 öne geçti. Maç bu skorla biterken Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki sıkı takibini devam ettirdi. Ligin son 3 haftasına girilirken Beşiktaş, Kayserispor’u 4-0 yenerek bu haftayı kayıpsız kapattı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki puan farkı 3'e inerken ligin son 3 haftasına girildi.

İşte ilk 11’ler

Fenerbahçe:

Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Gökhan, Bruno Alves, Mehmet, Josef, Volkan, Alper, Nani, Van Persie

Gaziantepspor:

Karcemarskas, Muhammed, Elyasa, Arokoyo, Koray, Hürriyet, Abuda, Orkan, Doğanay, Emre, Larsson