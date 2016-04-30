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Spor

Lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Kayseri virajını rahat geçti: 4-0

Beşiktaş, ligde 32 puan ve averajla 13. sırada yer alan Kayserispor ile sezonun ilk yarısında deplasmanda yaptığı maçı 2-1 kazanmıştı

30 Nisan 2016 19:52

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 31. hafta maçında Kayserispor'u ağırladı. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Serkan Çınar düdük çaldı. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazanarak puanını 73'e çıkardı. Ligde 3 maçı kalan Beşiktaş'ın bir maçı eksik olan en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 6 oldu. Kayserispor 32 puanla 14. sırada yer aldı.

İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Mario Gomez, 23. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 34. dakikada Ricardo Quaresma attı. Beşiktaş'ta 68. dakikada Gomez  kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamazken, siyah beyazlıların dördüncü golü 90+'da, sonradan oyuna giren Cenk Tosun'dan geldi.

Stat: Vodafone Arena 

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Esat Sancaktar 

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Marcelo, Tosic, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan (Dk. 85 Necip Uysal), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Gökhan Töre), Quaresma (Dk. 70 Cenk Tosun), Sosa, Gomez 

Kayserispor: Ahamada, Zeki Yavru, Simic (Dk. 22 Mabiala), Mustafa Akbaş, Berkan Emir, Mijailovic, Sinan Bakış (Dk. 58 Derley), Furkan Özçal, Diego, Deniz Türüç, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ömer Bayram) 

Goller: Dk. 10 Gomez, Dk. 23 Oğuzhan Özyakup, Dk. 34 Quaresma, Dk. 90 Cenk Tosun (Beşiktaş) 

Sarı kartlar: Dk. 26 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 74 Deniz Türüç, Dk. 78 Mustafa Akbaş, Dk. 79 Zeki Yavru (Kayserispor) 

  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ  31 23 4 4 70 32 38 73
2.FENERBAHÇE  30 20 7 3 52 22 30 67
3.TORKU KONYASPOR 30 17 8 5 39 30 9 59
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 13 11 7 49 34 15 50
5.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 30 13 8 9 46 29 17 47
6.GALATASARAY  31 11 12 8 61 47 14 45
7.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 30 11 11 8 39 36 3 44
8.KASIMPAŞA A.Ş. 30 12 7 11 36 37 -1 43
9.GENÇLERBİRLİĞİ 31 12 6 13 37 37 0 42
10.BURSASPOR 31 12 3 16 38 49 -11 39
11.TRABZONSPOR  31 11 4 16 34 46 -12 37
12.ANTALYASPOR  30 9 9 12 44 50 -6 36
13.ÇAYKUR RİZESPOR  31 8 10 13 38 41 -3 34
14.KAYSERİSPOR 31 7 11 13 23 33 -10 32
15.GAZİANTEPSPOR 30 8 8 14 28 45 -17 32
16.ESKİŞEHİRSPOR 31 8 5 18 36 58 -22 29
17.MEDICANA SİVASSPOR 30 5 10 15 28 43 -15 25
18.MERSİN İDMANYURDU 31 5 6 20 29 58 -29 21

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