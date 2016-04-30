Lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda Kayseri virajını rahat geçti: 4-0

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 31. hafta maçında Kayserispor'u ağırladı. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayan müsabakada hakem Serkan Çınar düdük çaldı. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazanarak puanını 73'e çıkardı. Ligde 3 maçı kalan Beşiktaş'ın bir maçı eksik olan en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 6 oldu. Kayserispor 32 puanla 14. sırada yer aldı.

İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Mario Gomez, 23. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 34. dakikada Ricardo Quaresma attı. Beşiktaş'ta 68. dakikada Gomez kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamazken, siyah beyazlıların dördüncü golü 90+'da, sonradan oyuna giren Cenk Tosun'dan geldi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Marcelo, Tosic, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan (Dk. 85 Necip Uysal), Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Gökhan Töre), Quaresma (Dk. 70 Cenk Tosun), Sosa, Gomez

Kayserispor: Ahamada, Zeki Yavru, Simic (Dk. 22 Mabiala), Mustafa Akbaş, Berkan Emir, Mijailovic, Sinan Bakış (Dk. 58 Derley), Furkan Özçal, Diego, Deniz Türüç, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Ömer Bayram)

Goller: Dk. 10 Gomez, Dk. 23 Oğuzhan Özyakup, Dk. 34 Quaresma, Dk. 90 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 26 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 74 Deniz Türüç, Dk. 78 Mustafa Akbaş, Dk. 79 Zeki Yavru (Kayserispor)