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Spor

Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile Cenk Tosun tekme tokat birbirine girdi!

Kavgada Veli Kavlak'ın dudağı patladı

29 Nisan 2016 11:21

Beşiktaş'ta Tolgay ile Olcay'ın tartışmasının ardından Veli Kavlak ile Cenk Tosun da tekme tokat kavga etti. DHA'nın haberine göre, kavgada Veli'nin dudağı patladı.

Önceki gün yapılan idmanda Tolgay ile Olcay tartışmış, olay kavga aşamasına gelmeden tatlıya bağlanmıştı. Ancak dün Veli Kavlak'ın pas çalışması sırasında üst üste hatalar yapan Cenk Tosun'a sözle sataşması ipleri gerdi. Cenk, takım arkadaşının üzerine yürüdü, sert diyaloglar sürünce tekme ve yumruklar konuştu. Olay yerine yakın tüm oyuncular araya girip ikiliyi güçlükle ayırırken, dudağında patlama ve kanama meydana gelen Veli, soyunma odasının yolunu tuttu.

 

Şenol Güneş'ten sert tepki

 

Yöneticilerin de izlediği basına kapalı antrenmanda yaşanan bu olay sonrası teknik direktör Şenol Güneş'i futbolcularını toplayarak şunları söyledi:

"Bu kadar şımarıklık yeter. Size çok yüz verdim. Aklınızı başınıza alın. Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu yaptıklarınız size yakışmıyor. Sorun yaratan, bizimle olmayacak."

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