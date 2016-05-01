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Gaziantep’teki saldırıyla ilgili şüpheli araç yakalandı; gözaltılar var, IŞİD ihtimali üzerinde duruluyor

Sabah saatlerinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

01 Mayıs 2016 19:42

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 2 polis memurunun şehit olmasına sebep olan saldırıyla ilgili aranan bir araç yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen aracı kullanan şahıs gözaltına alındı. Ayrıca IŞİD üyesi İsmail G. olabileceği ihtimali üzerine babasının ve bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. 

 

DNA testi yapılacak

 

DHA'nın geçtiği habere göre Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında; saldırıyı gerçekleştirdiği ve patlamada parçalanarak ölen ve IŞİD üyesi olduğu önü sürülen İsmail G.’nin babasının de aralarında bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen ve parçalanarak ölen kişinin İsmail G. olup olmadığının da yakınlarından alınacak örneklerin eşleştirmesi ile kesinlik kazanacağını kaydetti.

 

1 Mayıs özellikle seçildi iddiası

 

1 Mayıs tarihini ve patlama saatini özellikle seçtiği, 1 Mayıs nedeniyle görev alacak personelin emniyet önünde toplanıp dağılacağını tahmin edip saldırıyı burada gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

 

İhbar üzerine araç kovalamaya başlandı

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Gaziantep'teki bombalı araçla gerçekleşen saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyla ilgili bağlantılı olduğu ileri sürülen 79 EB 201 plakalı aracın peşine düştü. İçerisinde silahlı bir şahsın olduğu ihbarı üzerine aracı kovalamaya başlayan ekipler, aracı Yukarıbayır Mahallesi Cergibozanlar mevkiinde aracı durdu. Aracın sürücüsü Hasan Ö. (24) isimli şahıs gözaltına alındı. Kilisli olduğu belirtilen Hasan Ö.’nün olayla ilgili bağlantılı olarak arandığı öğrenilirken, şahıs sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine gönderildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemlerini alarak vatandaşların araca yaklaşmasına izin verilmiyor. Aracın bomba yüklü olma ihtimaline karşı aracı incelemek için uzman ekipler olay yerine çağrıldı. Aracı bombalı saldırı eylemine öncülük ettiği ileri sürülüyor.

 

AKP Milletvekili: Hedef polislerdi

 

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise saldırıda hedefin polisler olduğunu söyledi. Erdoğan, son dönemde Gaziantep'te polislerin IŞİD, PKK ve paralel yapıya yönelik operasyonlar yaptığını belirterek, "Amaç polisi sindirmekti. Ancak bunda başarılı olamayacaklar. Önceden alınan önlemler daha büyük olayları önledi" dedi.

 

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