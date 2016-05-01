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Gaziantep'teki bombalı saldırı sosyal medyada: Antep gazidir, şehit etmeyin
Gaziantep'teki bombalı saldırıda 2 polis şehit oldu, 23 kişi yaralandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sosyal medya kullanıcıları, 2 polisin şehit olduğu, 23 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Antep gazidir, şehit etmeyin", "Yeter artık", "Başımız sağ olsun" mesajlarını paylaştı.
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