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Gaziantep'teki bombalı saldırı sosyal medyada: Antep gazidir, şehit etmeyin

Gaziantep'teki bombalı saldırıda 2 polis şehit oldu, 23 kişi yaralandı

01 Mayıs 2016 17:20

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sosyal medya kullanıcıları, 2 polisin şehit olduğu, 23 kişinin yaralandığı saldırıya tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Antep gazidir, şehit etmeyin", "Yeter artık", "Başımız sağ olsun" mesajlarını paylaştı.

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