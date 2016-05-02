Gaziantep'teki bombalı saldırıya ilişkin 20'yi aşkın adrese operasyon düzenlendi

Gaziantep'teki bombalı araç saldırısına ilişkin 20'yi aşkın adrese operasyon düzenlendi, bazı kişiler gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilgili 20'yi aşkın adrese özel hareket timlerinin de desteği ile operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekipleri de operasyon bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.