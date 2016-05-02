Gaziantep'te TOMA'nın kaydettiği patlama görüntülerini paylaşan polis açığa alındı

Gaziantep’te, 2 polisin şehit olduğu Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırının ardından zırhlı araçtan patlama anına ilişkin görüntüyü cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından paylaştığı bildirilen bir polis memuru açığa alındı. Soruşturmanın TOMA’da görevli bir başka polisi daha kapsadığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nda ( DHA) yer alan habere göre, Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü önünde dün sabah bomba yüklü minibüs infilak ettirildi. 2 polisin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı saldırı sırasında bölgede hazır bekleyen Toplumsal Müdahale Aracının (TOMA) kamerası patlamayı kaydetti. Şiddetli patlamanın ardından oluşan alev topu ve savrulan parçaların çevreye saçılışının kaydedildiği görüntüleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli ismi açıklanmayan bir polis memuru cep telefonuna kaydetti ve ardından sosyal medya hesabından paylaştı.



Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan patlama anına ilişkin görüntüyü TOMA’nın kamerasından kaydedip, internete yüklediği belirlenen adı açıklanmayan polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılırken açığa alındığı belirtildi. Bir polisin açığa alındığı soruşturmanın TOMA’da görevli bir başka polisi daha kapsadığı bildirildi.