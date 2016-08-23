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"Gaziantep'te bomba yeleği bebek arabasına konup bir çocuğa verildi"

Saldırıda kullanılan C-4 patlayıcının demir parçaları ve gliserin ile desteklendiği belirlendi

23 Ağustos 2016 09:39

Gaziantep’te kına gecesinde canlı bomba saldırısı gerçekleştiren IŞİD’in ‘canlı bomba yeleği’ni bebek arabasına koyup bir çocuğa verdiği, bomba konan arabanın da aynı çocuk tarafından kalabalığın içine sokulduğu iddia edildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, Siirt’in Pervari İlçesi nüfusuna kayıtlı Akdoğan Ailesi’nin amca çocukları olan Nurettin ile Besna Akdoğan çiftinin kına gecesinde canlı bomba saldırısı gerçekleştiren IŞİD’in hain saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e ulaştı. Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre, Türkiye’yi yasa boğan saldırıda kullanılan bombanın olay yerine bir bebek arabası (puset) içerisinde getirildiği iddia edildi.

 

Bebek arabasını çocuğa verdiler

 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Beybahçe Mahallesi 7 No’lu sokak üzerinde düzenlenen kına merasiminin bitimine yakın sokağın girişine bir erkek, sadece gözleri görünen siyah çarşaflı bir kişi ve 12-14 yaşlarında bir çocuk birlikte geldi. Erkek ile siyah çarşaflı kişi sokağın başında durarak bebek arabasını çocuğun eline vererek kına merasiminin yapıldığı yere doğru götürmesini istedi.

Çocuk, bebek arabasını damadın evinin de bulunduğu kına merasiminin yanına götürdüğü sırada patlama meydana geldi. Patlamada bebek arabasını götüren çocuk da parçalanarak öldü.

 

Patlama sonrası 2 IŞİD'li kaçtı

 

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini incelemesi sürüyor. İlk incelemede, patlamanın hemen ardından araçla kaçan ve çocuğa bebek arabasını verdiği değerlendirilen iki kişinin görüntüsüne ulaşıldığı da öğrenildi.

Olay yerinde canlı bomba yeleğine ait parçalar ile el bombasının fünyesi de bulundu. İncelemelerde patlayıcı düzeneğinin IŞİD’in Ankara Garı ve Suruç’taki canlı bomba saldırılarındaki düzenekle aynı olduğu saptandı. Patlayıcının etkisini artırmak içinse demir bilye ve demir parçaları kullanıldığı bildirildi. Ön otopsi raporunda, ölümlerin çoğunun, patlayıcının etkisini artırmak için kullanılan demir bilyelerin isabet etmesinden kaynaklandığı belirlendi. Ankara’daki tren garı önünde gerçekleşen canlı bomba saldırısında 104, Suruç’ta ise 34 kişi yaşamını yitirmişti.

 

C-4, demir ve gliserin ile güçlendirilmiş

 

54 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep saldırısında kullanılan patlayıcının C-4 olduğu saptandı. Patlayıcının demir parçaları ve yakıcı özelliği bulunan gliserin ile desteklendiği belirlendi. Güvenlik kaynakları, bombayı patlama bölgesine götüren ve 12-14 yaşlarında olduğu belirtilen çocuğun 16-17 yaşlarında olabileceğini de değerlendirmeye aldı.

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