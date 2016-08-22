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Gaziantep saldırısında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Erdoğan, saldırının 12-14 yaşlarında bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı

22 Ağustos 2016 14:23

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir mahalle düğününe düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Patlamada yaralanan 69 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırının 12-14 yaşlarında bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Erdoğan, "Saldırıyı DAİŞ'in düzenlediğine dair güçlü emareler var" demişti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Gaziantep’teki ’canlı bomba’ saldırısında yaşamını yitiren 54 kişiden 12’sinin otopsi ve kimlik tespiti çalışmaları devam ederken kimliği belirlenen 41 kişi şunlar:

Şükran Akdoğan (17), İsmail Alpaslan (14), Süheyla Yağız (32), Mehmet Nazım Akdoğan (13), Ali Özcan (26), Serhat Eryılmaz (13), Büşra İlter (9), Muhammet Alpaslan (11), Muhyettin Akdoğan (26), Doğan Özcan (22), Nergiz Özcan (10), Kerem Özer (12), Orhan Yavuz (13), Aliye Yağız (30), Ali Toraman (11), Bünyamin Akdoğan (11), Mehmet Ali Taş (23), Abdulalim Çelikten (14), Metin Caner (16), Mürvet Ayhan (28), Vesile Uluhatun (38), Şükran Ayhan (11), Semanur Özer (14), Mehmet Urtekin (14), Mizgin Gürbüz (14), Murat Kalay (14), Kamile Ayhan (35), Emine Nisa Gören (9), Salih İlter (15), Saliha Akdoğan (21), Gurbet Akcan (4), Muhammet Yağız (4), Devran Eryılmaz (12), İbrahim Urtekin (16), Osman Toroman (21), Ahmet Urtekin (22), Kamil Akdoğan (23), Hasan Akdoğan (11), Öbeyit Akdoğan (28), Sinan Urtekin (14), Süleyman Durak (22), Hakkı Okur (14), Fatma Zehra Abdullah (11) ve Suriyeli Hüsam Cuma (7) 

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