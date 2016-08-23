HDP Gaziantep Milletvekili: Menbiç zaferinden sonra çok sayıda IŞİD'li sivillerin arasına karışıp Antep'e geldi

HDP Gaziantep Milletvekilli Mahmut Toğrul, Gaziantep’te 54 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili konuştu. Toğrul “Azez-Cerablus hattı kapanırsa temas ve Türkiye içindeki IŞİD’çilerin Suriye’dekilerle teması kesildiğinde, kendisini patlatmak dışında bir şey bilmeyen bu çetenin Antep için tehlike yaratacağını söylemeye çalıştık” dedi. Toğrul, çok sayıda IŞİD üyesinin sivillerin arasına karışarak Gaziantep’e geldiğini de ileri sürdü.

Gaziantep saldırısıyla ilgili Sputnik’e konuşan HDP Gaziantep Millletvekilli Toğrul, şunları söyledi:

“IŞİD’in tüm patlama alanları sivil alanlardır. IŞİD’in Ankara Gar saldırısı iddianamesi incelendiğinde Antep’teki saldırının işaretleri görülüyor. IŞİD üyeleri kendi aralarında ifade ediyorlar, Antep’te bir Kürt düğününde patlama yapmaları konusunda. Ankara iddianamesinde görüdü ki devlet IŞİD’i takip etmiş ancak buna rağmen önlem almamış. Böyle bir günün seçilmesi de Menbiç zaferinin intikamıdır. Antep’teki saldırı tesadüf değildir. Bilinçli hedefli bir saldırıdır. Çünkü patlamada hayatını kaybedenlerin hepsi Kürt yurtsever insanlardır. Partililerimizdir. Bu saldırı Kürtlerin toplu olduğu bir yere yapılmış olarak görülmeli."

“IŞİD’in dünyaya açılan kapısı Antep”

Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren Toğrul, şöyle devam etti:

”IŞİD’in dünyaya açılan bölgesi Antep’tir. Azez Cerablus arasındaki bölgedir. Bu bölgeyi kapattığımızda IŞİD’in hava alması mümkün değildir. Biz defalarca söyledik, dünyanın birçok yerinde IŞİD’e katılmak isteyenler gelip Antep’te toplanıp geçiyor. Suriye’de savaşıyor ve sonra dönüp Türkiye’de kendilerini patlatıyorlar. Azez-Cerablus hattı kapanırsa temas kesildiğinde ve Türkiye içindeki IŞİD’çilerin Suriye’dekilerle teması kesildiğinde kendisini patlatmak dışında bir şey bilmeyen bu çetenin Antep için çok tehlike yaratacağını söylemeye çalıştık. Fakat dinletemedik. Önlem aldıramadık. Keşke devlet önlem aldı diyebilseydik. Bize gelen bilgilere göre Menbiç zaferinden sonra çok sayıda IŞİD üyesinin sivillerin arasına karışarak Türkiye’ye geldiği."

Antep’te IŞİD korkusundan dolayı yaşamın durma noktasına geldiğine dikkat çeken Toğrul, “Antep’te insanlarda bir korku var. İnsanlar böyle acılı bir günde dahi toplu olmamız tehlikeli değil mi diye soruyorlar. Gerçekten bir tehlikedir. Antep bir diken üzerinde. Bir mayın tarlası üzerinde yaşıyoruz ve mayına basmamaya çalışıyoruz. Nereye basacağımızı da bilmiyoruz" dedi.