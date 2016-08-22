Gaziantep saldırısı: Yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e yükseldi

Gaziantep'te düğüne yönelik saldırıda yaralananlardan üçünün daha bu sabah yaşamını yitirmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.

14'ü ağır 66 yaralının farklı hastenelerdeki tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapılan saldırıyla ilgili olarak "Şu an itibariyle Valiliğimiz, emniyet teşkilatımız, vardıkları ilk kanaatler bir DAİŞ (IŞİD) eylemi olduğu istikametinde" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, "saldırıyı 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın saldırıyı gerçekleştirdiğini" söylemişti.

Bu arada saldırıda ölenlerin büyük bir bölümünün çocuk ve gençlerden oluştuğu ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı ölenlerden 44'ünün kimliğinin belirlenebildiğini, bunlardan 29'unun 18 yaşın altında olduklarını bildirdi.

Hürriyet gazetesi, omba düzeneğinin 20 Temmuz 2015'te Suruç ve 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'ndaki saldırılarda kullanılan düzenekle aynı olduğunu yazdı.

Saldırı Şahinbey İlçesi, Beybahçe Mahallesi'nde düzenlendi.

BBC Türkçe'ye konuşan Beybahçe mahallesi muhtarı Nimetulllah Sezgin; mahallede Siirtlilerin, Vanlıların, Urfalıların ve Gazianteplilerin bir arada yaşadığını, düğün sahiplerinin de Siirtli mahalle sakinleri olduğunu söyledi.

RTÜK, saldırıya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi.

Diyarbakır'dan Hatice Kamer'in haberine göre saldırıdan hemen sonra olay yerine giden Osman Akdoğan adlı bir Siirtli, BBC Türkçe'ye ölen ve yaralananların çoğunun akrabası ve tanıdıkları olduğunu anlattı.

Akdoğan şunları söyledi:

"Bazı cenazeler tespit edilemiyor. Hangi hastanede olduğu bilinmeyen yaklaşık 15 kayıp var. Saldırı, kına töreninde yapılmış. Havayi fişeklerin patlatıldığı sırada bir genç kalabalığın içine girerek kendini patlatmış. Patlama çok şiddetliydi. Birkaç dakika sonra olay yerine gittim, manzara çok korkunçtu. Sokağın her yerinde parçalanmış cesetler vardı, duvarlarda bile insan parçaları vardı. Evlerin duvarları delik deşikti. İnsanlar şok halindeydi, kimse ne yapacağını bilmiyordu. Hemen yaralıları ve cesetleri toplayıp hastanelere götürmeye başladık. Polisler yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldi."

Osman Akdoğan, düğün sahibi gibi 90'larda köy boşaltmaları sırasında Gaziantep'e göç edenlerden. Gece saat 3'e kadar kadar patlamanın yaşandığı sokakta beklediğini belirten Akdoğan, gördü şahitlerinin çoğunun yaralı olduğunu söyledi.

"Düğünün sahibi akrabamız, o da mahallediki birçok kişi gibi 90'larda göçle beraber geldi. Bu yüzden mahalleli birbirini tanıyor. Hayatını kaybedenlerin, yaralananların çoğu tanıdık ve akraba. Düğünlerimizde genelde geleneksel Kürt kıyafetleri giyilir, Kürtçe müzikler çalınır. Bu yüzden düğünün özellikle hedef alındığını düşünüyorum."

Saldırıdan yarım saat sonra olay yerine güden Özay Güney de yaralıların hastaneye nakledilmesinde yardımcı olduğunu anlattı.

Bir aileden yedi, birinden beş kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Güney, mahallede görgü tanıklarının anlatımlarını aktararak saldırıyı gerçekleştirenin dışında kaçan iki kişinin olduğunun iddia edildiğini söyledi.

"Bu mahallede hemen herkes birbirini tanır. 90'larda çoğu Siirt, Şırnak, Van, Urfa'dan gelen aileler, herkes birbirini tanır. Bu yüzden yabancı biri geldi mi dikkat çeker. Patlamadan yarım saat önce şüpheli üç genç, bir bakkala gidiyor. Bir kalem ve su istiyorlar. Bakkal yabancı olduklarını ve nereden geldiklerini sormuş, Adana cevabını vermişler. Arlarında en genç olanı çok heyecanlıymış, ona korkmamasını, heyecanlanmamasını söylemişler, su içirmişler. Bakkal gencin neden heyecanlandığını sorunca, çok soru soruyorsun diyerek terslemişler."

Pazar günü düzenlenen cenaze törenlerinde birinde protesto düzenlendi.

Cenaze töreni için Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda yer alan Kaplan Kardeşler Camii'ne gelen Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP'li vekiller ve Şehitkamil Belediye Başkanı AKP'li Rıdvan Fadıloğlu ile Şahinbey Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'ndan oluşan heyet protesto edildi.

Heyeti slogan ve yuhalamalarla protesto edenlerle polis arasında arbede yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, Gaziantep'te meydana gelen saldırıyı kınadıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden'ın 24 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğinin de hatırlatıldığı mesajda "Dışişleri Bakanı'mızın ziyareti, terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğumuzu yeniden teyit edecek" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafla saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi.

Putin mesajında "Türkiye'deki ortaklarımızla terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi artırmaya hazırız" dedi.

Saldırıyla ilgili birçok farklı ülkeden de kınama mesajı geldi.