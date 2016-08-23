Gaziantep'teki canlı bomba soruşturması; IŞİD kayıp çocukları mı kullanıyor?

Gaziantep'te 20 Ağustos cumartesi gecesi kına gecesinde 54 kişinin ölmesine sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Canlı bombanın kimliği DNA ile aranıyor. Canlı bombanın 18 yaşından küçük olduğunun öğrenilmesinin ardından son dönemde kayıp başvurusu yapılan çocuklar da incelemeye alındı. Henüz DNA eşleşmesi sağlanmazken canlı bombanın yabancı uyruklu olması üzerinde duruluyor. Öte yandan IŞİD ile bağlantılı ailelerden alınan DNA örnekleri parçalanmış cesetlerden alınan örneklerle birleştirildi. Parçalanmış cesetler sebebiyle ölü sayısının artabileceği tahminleri yapıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, resmi açıklamalara göre şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan yaralıların dışında olay yerinden toplanan vücut parçalarında yapılacak DNA eşleşmesiyle ölü sayısının artmasından korkuluyor. Canlı bombanın yabancı uyruklu olabileceği ihtimali de değerlendirilirken, son dönemde kayıp başvurusu yapılan çocuklar da incelemeye alındı.

Halen hastanelerde 14 ağır yaralı var. Parçalanmış cesetlerin de tespitiyle ölü sayısının artabileceği belirtildi. Cesetleri parçalanmış kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için yakınları kayıp olan ailelerden DNA örnekleri alındı. Ölenlerin 44’ünün kimliği tespit edilirken, vücut bütünlüğü olan 9 kişinin cenazesi ise teşhis için Adli Tıp Kurumu’nda tutuluyor.

Saldırganın kimliğinin belirlenmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Daha önce IŞİD bağlantılı ailelerden alınan DNA örnekleriyle parçalanmış cesetlerden alınan örnekler eşleştirildi. DNA eşleşmesinde bir sonuca varılamazken, canlı bombanın yabancı uyruklu olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Canlı bomba eylemcisinin 18 yaşının altında olduğunun belirlenmesinin ardından, son dönemde kayıp başvurusu yapılan çocuklar da incelemeye alındı.

Kritik operasyon

IŞİD’in sözde Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın polisin baskını sırasında hücre evinde kendini patlatarak ölmesinin ardından IŞİD hücrelerini takibe alan terör ve istihbarat polisi, darbe girişiminin ardından hareketlilik tespit etti. IŞİD’in eylem hazırlığında olduğunu değerlendiren terör polisi, 2 hücre eve baskın yaptı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenleyen IŞİD’li İsmail Güneş’in yakın akrabaları olan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Talha Güneş ve Ahmet Güneş 12 Ağustos’ta gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesi”nin gri kategorisinde yer alan Talha Güneş ile turuncu kategorisindeki Ahmet Güneş, utuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan IŞİD’lilerin kaldığı evde ise intihar yelekleri, canlı bomba saldırısında kullanılan mühimmat, patlayıcı, örgütsel döküman bulundu. Yapılan incelemede, IŞİD’lilerin saldırı hazırlığında olduğu, eylem için talimat bekledikleri, eylem planı yaptıkları belirlendi.