"IŞİD'in hedefi Türkiyeli Kürtler; Suruç Kobane'nin, Gaziantep Menbiç'in intikamıydı"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Suruç'ta, Ankara Garı'nda ve son olarak Gaziantep'te gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında IŞİD'in Türkiyeli Kürtleri hedef aldığını savundu. Tezkan, IŞİD'in Kobane ve Menbiç yenilgilerinin intikamını Suruç ve Gaziantep katliamlarıyla aldığını iddia etti. "Ankara'daki IŞİD’ın iki canlı bombacısı, HDP sempatizanlarının olduğu alanda bombanın pimini çekti" ifadelerini kullanan Tezkan, IŞİD’in Kürt mahallesinde katliam yapması tesadüf değil. Planlı!.. Hedef Türkiye Kürtler. Belki de bir taşla iki kuştur. Amaç; hem Menbic’in intikamı, hem de Kürt-Arap çatışmasını körüklemektir. Etnik çatışmanın tetiğini çekmektir!.." dedi.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (22 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Antep saldırısı Menbiç'in intikamı' başlıklı yazısı şöyle:

Antep saldırısını nasıl okumalıyız?

Nasıl yorumlamalıyız?

Ben Suriye ile birlikte okuyorum..

Deja vu diyorum..

Neden mi?

İzah edeyim..

*

Sizi önce Suruç katliamına götüreceğim.. IŞİD militanları 2014’te Kürt bölgesi Kobani’ye saldırmıştı..

Kadınlar, çocuklar, savaşamayacak olanlar Türkiye’ye kaçtı..

Kobani’de büyük bir direniş başladı.. ABD havadan silah attı.. Ankara zorlanarak da olsa Irak koridorunu açtı, ağır silahların geçişine izin verdi.. Peşmerge takviye gönderdi..

Kobani düşmedi..

PYD/YPG yapılanması IŞİD militanlarını püskürttü..

Yani Suriyeli Kürtler: (İçlerinde PKK’lılar da var.. Hem de hatırı sayılır miktarda.. Hatta komutan düzeyinde)

*

IŞİD bu yenilginin intikamını nasıl aldı?

Suruç’a canlı bomba göndererek.. Türkiye’nin her yerinden gelen 300 genç, Kobani’nin yeniden inşası için Suruç’ta toplandı..

Amaç Kobani’ye dikkat çekmekti..

Aralarına yerli IŞİD girdi.. Pimi çekti..

34 ölü, 100 yaralı..

*

Dönelim bugüne..

Durun, Antap’e geçmeden bir örnek daha vereyim.. IŞİD en büyük katliamını nerede yaptı?

Ankara tren garında..

Ankara’daki buluşma da Suriye bağlantılıydı.. IŞİD’ın iki canlı bombacısı, HDP sempatizanlarının olduğu alanda bombanın pimini çekti..

107 ölü, 500 yaralı..

Hedef Türkiyeli Kürtlerdi..

*

Antap’teki kına gecesine yönelik bombalı saldırının da hedefi aynı..

Türkiyeli Kürtler..

Neden?

Menbic’in intikamı!.

*

Demokratik Suriye Güçleri, Menbic’i IŞİD’in elinden kurtardı.. Binlerce militan Türkiye sınırına doğru, Cerablus’a kaçtı..

IŞİD’i Menbic’ten kovalayan koalisyon güçlerinin temel dayanağı ne?

PYD/YPG yapılanması..

Yani Suriyeli Kürtler..

Türkiyeli Kürtlerin akrabaları..

*

IŞİD’in Kürt mahallesinde katliam yapması tesadüf değil..

Planlı!.. Belki de bir taşla iki kuştur..

Amaç; hem Menbic’in intikamı, hem de Kürt-Arap çatışmasını körüklemektir..

Etnik çatışmanın tetiğini çekmektir!..

En müsait yer Gaziantep..

Kürt nüfus da yoğun, Arap nüfus da..

Doğu’dan da göç aldı, Suriye’den de!.

Aman dikkat!.

Beşiktaş’ı beğenmedim

Ülkemin üzerine kara bulutlar çöktü..

Ama hayat devam ediyor.. Terör var diye, bombalar patlıyor diye hayatın kontağını kapatamayız..

Kapatırsak terör kazanır..

Cumartesi akşamı İnönü Stadı’ndaydık.. Beşiktaş’ın yenilenen mabedinde..

Beşiktaş lige dört golle girdi diye güneşi balçıkla sıvamayalım..

Bu Beşiktaş, bu futboluyla Şampiyonlar Ligi’nde rezil olur..

Türkiye ligini götüremez.. Nefesi yetmez..

*

Alanyaspor karşısında 2016 model Beşiktaş vardı..

Yani geçen yılın sorunlarıyla sahaya çıkan Beşiktaş.. Takımda en küçük fark yok.. En küçük yenilik yok..

Defansın ortası yine nanay..

Atiba geçen yıl olduğu gibi yine defansı kurtarmak için orta ikiliye yakın oynuyor, zaman zaman arasına giriyor..

Yine defans beşli oluyor..

Atiba geriye yaslandığı için Oğuzhan orta sahada yine yalnız kalıyor..

Quaresma yine kendine oynuyor..

*

Daha da kötüsü Beşiktaş geçen yıla oranla daha yavaş.. Karşısında ligin en zayıf takımlarından biri olmasına rağmen daha çok yan pas yaptı..

Portekiz’den üç oyuncu gelecekmiş dört de olabilirmiş..

Şart.. Acil durum..

Çünkü; Beşiktaş ilk maçta kırmızı alarm verdi..

Protesto için bir kitabını alın

Yazar, edebiyatçı Aslı Erdoğan tutuklandı?

Suçu soyut.. Terör Örgütü propagandası yapmak gibi her yere çekilebilen bir ifade..

Aslında kılıf bu..

Gerçek neden; Özgür Gündem’de yazmak..

Düne kadar orada yazmak suç değildi.. Düne kadar iktidar partisinin önemli isimleri PKK lideri Öcalan’a övgüler düzüyordu..

Suç ve ceza konjonktüre göre değişmemeli..

Hele bir yazar, hele bir fikir insanı söylediklerinden dolayı tutuklanmamalı..

Yargılanmasın mı?

Yargılansın..

*

Savcı neyle suçluyorsa suçlasın.. Belgeleriyle iddianamesini yazsın..

Yazar kendini savunsun..

Tutuklanma ne demek? Terörist mi?

Tutuklanan kişi dünyaca ünlü yazar.. Tam demokrasiye geçiyoruz diye sevinirken; bu hoyratlık neden?

*

Tutuklama kararını protesto etmek için yapılacak tek şey var; Aslı Erdoğan’ın bir kitabını almak..

Haydi kitapçıya..