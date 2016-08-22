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Gaziantep'te görgü tanığı: Birisi "Canlı bomba" diye bağırdıktan sonra patlama gerçekleşti

Canlı bombanın vaz geçme ihtimaline karşı dışarıdan harekete geçirilecek ikinci bir düzenek hazır tutulmuş

22 Ağustos 2016 12:37

Gaziantep'te kına gecesinde gerçekleştirilen ve 29'u çocuk 51 kişinin ölümüne sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili ayrıntılar gelmeye başladı. Yaralı olarak kurtulan bir görgü tanığı kına gecesinde, birisinin canlı bombayı fark edip "Canlı bomba" diye bağırdığı anda patlamanın gerçekleştiğini anlattı. 

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (22 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Kamera kayıtları çözecek' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kına gecesinde eğlenen çocukları katletmek için çocuk yaşta canlı bomba kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 yaşlarında bir çocuk olduğunu açıkladı. İlk başlarda canlı bombanın 21 yaşlarında olduğu, bombayı sırt çantasında taşıdığı söyleniyordu. Ancak DNA tespitinde 12-14 yaşlarında olduğu belirlendi. Canlı bomba yeleği bulundu. Yaralı olarak kurtulan bir görgü tanığı düğünde eğlencenin sürdüğü bir sırada, birisinin canlı bombayı fark edip, “Canlı bomba” diye bağırdığı anda patlamanın gerçekleştiğini anlattı. Saldırıda çok sayıda insanın ölmesi hedeflenmiş. Bomba bilyelerle, metal paralarla güçlendirilmiş. Canlı bombanın son anda vazgeçmesi ya da başaramama ihtimaline karşı dışarıdan harekete geçirilecek ikinci bir düzenek hazır tutulmuş.

Canlı bomba eylemi sırasında dışarıda gözcülük yapan, ikinci bir patlama olacak diye halkı paniğe sevk etmeye çalışan, ikinci butonu elinde tutan iki isim üzerinde de duruluyor.

DNA çalışması ile canlı bombanın kimliği, uyruğu ve cinsiyeti belirlenmeye çalışılıyor. Düğün açık havada yapılmış. Patlamanın olduğu yerin hemen altında Suriye’den gelenlerin oturduğu bir yer var. Oradan bir sızma mı olduğu sorusunun cevabı aranıyor. Ama şu bir gerçek ki DEAŞ’ın bırakın Gaziantep’i, İstanbul’da dahi bu tür eylemleri yaptıracak hücreleri var. Patlamanın ardından incelemeye alınan bölgedeki kamera kayıtları birçok şeyi çözecek. Canlı bombanın nasıl geldiği, onu takip edenlerin olup olmadığını kamera kayıtlarının aydınlatması bekleniyor.

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