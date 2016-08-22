"IŞİD, muhaliflerin Cerablus operasyonuna misilleme olarak Gaziantep hücrelerini harekete geçirdi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gaziantep'teki canlı bombanın 51 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan intihar saldırısını gerçekleştirdiği gece yaklaşı 3 bin Suriyeli muhalifin Cerablus'a IŞİD'e yönelik operasyona gittiğini belirterek "Güvenlik birimleri IŞİD saldırısının Cerablus operasyonuna bir misilleme olduğu kanaatindeler. Bu, zaman ayarlı bir eylem. Mühimmat ve birlik hareketliliğinden Cerablus operasyonunun geldiğini gören IŞİD’in, Gaziantep’teki hücrelerini harekete geçirdiği düşünülüyor" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (22 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Kamera kayıtları çözecek' başlıklı yazısı şöyle:

KINAYI kana, düğünü mateme çevirdiler.

Sıraya girdiler.

Önce FETÖ’nün darbe girişimi geldi. Onu PKK’nın kanlı saldırıları izledi.

Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar.

Bu sürecinin düğmesine 20 Temmuz 2015 tarihinde bastılar. “Darbe mekaniği hareket geçti” denildi. 15 Temmuz bu tezin boş olmadığını gösterdi. Ancak karşı karşıya olduğumuz tablo darbeden öte bir anlam taşıyor. Tarihimizde hiç olmadığı kadar ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıyayız.

Önce hedef Erdoğan’dı.

Erdoğan’ı devirip sonuç almayı planlıyorlardı.

Başaramadılar.

Ama her saldırıdan sonra daha da agresifleştiler.

Daha acımasızca saldırdılar.

Artık hedef sadece Erdoğan değil, Türkiye...

ABD’de yeni bir siyasi irade ortaya çıkana dek biz bu sorunu yaşayacağız.

Yeni Amerikan yönetimi Erdoğan’ı tehdit olmaktan çıkarıp, Türkiye’yi Suriyelileştirme politikasından vazgeçmediği sürece, canımız yanmaya devam edecek demektir.

Artık bundan daha kötüsü olmaz dememeyi öğrendim. Her saldırı diğerinden daha acımasız bir şekilde geliyor.

Kına gecesinde eğlenen çocukları katletmek için çocuk yaşta canlı bomba kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 yaşlarında bir çocuk olduğunu açıkladı. İlk başlarda canlı bombanın 21 yaşlarında olduğu, bombayı sırt çantasında taşıdığı söyleniyordu. Ancak DNA tespitinde 12-14 yaşlarında olduğu belirlendi. Canlı bomba yeleği bulundu. Yaralı olarak kurtulan bir görgü tanığı düğünde eğlencenin sürdüğü bir sırada, birisinin canlı bombayı fark edip, “Canlı bomba” diye bağırdığı anda patlamanın gerçekleştiğini anlattı. Saldırıda çok sayıda insanın ölmesi hedeflenmiş. Bomba bilyelerle, metal paralarla güçlendirilmiş. Canlı bombanın son anda vazgeçmesi ya da başaramama ihtimaline karşı dışarıdan harekete geçirilecek ikinci bir düzenek hazır tutulmuş.

Canlı bomba eylemi sırasında dışarıda gözcülük yapan, ikinci bir patlama olacak diye halkı paniğe sevk etmeye çalışan, ikinci butonu elinde tutan iki isim üzerinde de duruluyor.

DNA çalışması ile canlı bombanın kimliği, uyruğu ve cinsiyeti belirlenmeye çalışılıyor. Düğün açık havada yapılmış. Patlamanın olduğu yerin hemen altında Suriye’den gelenlerin oturduğu bir yer var. Oradan bir sızma mı olduğu sorusunun cevabı aranıyor. Ama şu bir gerçek ki DEAŞ’ın bırakın Gaziantep’i, İstanbul’da dahi bu tür eylemleri yaptıracak hücreleri var. Patlamanın ardından incelemeye alınan bölgedeki kamera kayıtları birçok şeyi çözecek. Canlı bombanın nasıl geldiği, onu takip edenlerin olup olmadığını kamera kayıtlarının aydınlatması bekleniyor.

Cerablus'a misilleme

DEAŞ’ın bu tür saldırıları uzun bir süredir planladığı anlaşılıyor. DEAŞ iddianamesinde, Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz’ın, “PKK’lılar düğün yapıyorlar. Bu düğüne sadece akraba olduğu için gelenler de var. Ama geneli PKK’lı ve düğünlerde PKK bayrağı açılıyor, PKK şarkıları söyleniyor. Böyle bir yere amel yapalım mı diye soruyorum, bugünlerde düğün var derseniz amel yapacağız inş.” şeklindeki yazışmalarına yer verilmişti.

IŞİD’linin “Amel” dediği bombalı eylemdi.

Peki şimdi neden?

Güvenlik birimleri IŞİD saldırısının Cerablus operasyonuna bir misilleme olduğu kanaatindeler. DEAŞ, Menbiç’ten atıldı. Menbiç operasyonunu PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri gerçekleştirdi. Cerablus operasyonu, Suriyeli muhalifler tarafından yürütülecek. Gaziantep’te canlı bombanın patladığı gece 1800-3 bin arasında Suriyeli muhalif operasyon için Suriye’ye yönelmişti. Cerablus operasyonu ile Antep saldırısının aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil. Bu, zaman ayarlı bir eylem. Mühimmat ve birlik hareketliliğinden Cerablus operasyonunun geldiğini gören IŞİD’in, Gaziantep’teki hücrelerini harekete geçirdiği düşünülüyor. IŞİD, Suriye’de önce Menbiç’i kaybetti. Şimdi Cerablus’tan atılacak. Ardından sırada Rakka var. IŞİD, sadece Rakka’yı değil, Suriye’yi kaybedecek.

IŞİD’le mücadele ediliyor ama bedeli biz ödüyoruz.