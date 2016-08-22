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Kazılan yüzlerce mezarla ilgili Gaziantep Belediyesi'nden açıklama

"Hem yıllık gereken mezar ihtiyacı için hem de bu şekilde olağanüstü acı olaylar için önceden hazırlık yapmak gerekiyor"

22 Ağustos 2016 00:43

Yeşilkent Mezarlığı'ndaki hazırlanmış yüzlerce mezarın görüldüğü fotoğrafla ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, "Bu rutin bir uygulamadır"’ dedi.

Fotoğraftaki mezarların yaşanan patlama olayı için olmadığını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy şöyle konuştu:

"Gaziantep olarak nüfusumuz Suriyeli misafirlerimizle birlikte 2 milyon 200’ü aşmış durumda. O nedenle günlük ortalama 15 ile 20 arasında cenazemiz oluyor. Bu da yıllık ortalama 7 bin cenazeye tekabül ediyor. Ayrıca Gaziantep AFAD illeri kapsamında olan bir ilimizdir. Bu nedenle önceden belli bir sayıda mezar yapıp AFAD’a bildirmemiz gerekiyor. Bu kadar mezarı önceden hazır etmemizin bir diğer nedeni ise Yeşilkent Mezarlığımız kayalık bir alanda bulunuyor. Sert bir zemine sahip olduğu için bir yıllık gereken 6-7 bin mezar için ihale yapıyoruz. Hem yıllık gereken mezar ihtiyacı için hem de bu şekilde olağanüstü acı olaylar için önceden hazırlık yapmak gerekiyor. O yüzden söz konusu fotoğrafta o kadar çok hazır mezar görünüyor."

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