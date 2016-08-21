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Gaziantep'teki terör saldırısında hayatına kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

IŞİD'in canlı bomba saldırısında 51 kişi hayatını kaybetti

21 Ağustos 2016 22:06

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki terör saldırısında yaşamını yitiren 51 kişiden 37'si toprağa verildi. Otopsileri tamamlananların cenazeleri, Yeşilkent Mezarlığı Camii'ne getirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Başdanışmanı Abdurrezzak Ateş ve İl Müftüsü Çelik tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 37 kişinin cenazesi toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu morgundaki 13 kişinin cenazesi ise otopsi işleminin ardından toprağa verilecek.

Saldırıda yaşamını yitiren 13 yaşındaki Serhat Eryılmaz, 16 yaşındaki Metin Caner, 7 yaşındaki Suriye uyruklu Hüsam Cuma ile Devran Eryılmaz, Emine Nisa Gören, Murat Kalay, Mehmet Ali Taş, Vesile Uluhatun, otopsileri tamamlandı.

Mehmet Ali Taş'ın cenazesi, Adıyaman'ın Besni ilçesine, Vesile Uluhatun'un cenazesi ise Siirt'in Pervari ilçesine ve Metin Caner'in cenazesi toprağa verilmek üzere Van'a gönderildi.

Serhat Eryılmaz, Devran Eryılmaz, Emine Nisa Gören, Murat Kalay ve Suriye uyruklu Hüsam Cuma'nın cenazeleri ise Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Vali Ali Yerlikaya, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Bu arada cenaze namazının kılındığı camide bulunan gruptakilerden bazıları, slogan atarak polislerin bulunduğu alana pet şişe attı.

 

Ölenlerin kimliği belli oldu

 

Saldırıda yaşamını yitiren 51 kişiden 9'unun otopsi ve kimlik tespiti çalışmaları devam ederken kimliği belirlenen 41 kişi şunlar:

Fatma Abdullah, Gurbet Akcan, Kamil Akdoğan, Bünyamin Akdoğan, Saliha Akdoğan, Muhammet Alpaslan, İsmail Alpaslan, Muhittin Alpdoğan, Ubeyit Alpdoğan, Hasan Alpdoğan, Kamile Ayhan, Nur Huriyet Ayhan, Metin Caner, Hüsam Cuma, Abdulhamit Çelikten, Süleyman Durak, Serhat Eryılmaz, Devran Eryılmaz, Emine Nisa Gören, Mirgin Gürbüz, Salih İlper, Yusuf İlter, Murat Kalay, Hakkı Okur, Mehmet Ali Özcan, Nergiz Özcan, Kerem Özer, Semanur Özer, Mehmet Ali Taş, Devran Toruman, Osman Toruman, Vesile Toruman, Sinan Urtekin, Ahmet Urtekin, İbrahim Urtekin, Mehmet Urtekin, Muhammet Yağız, Aliye Yağız, Süreyya Yağız, Orhan Yavuz ve Şükran Ayhan.

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