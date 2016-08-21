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Gaziantep'teki saldırıda ölen 44 kişinin kimliği belli oldu

Erdoğan, saldırının 12-14 yaşlarında bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı

21 Ağustos 2016 18:54

Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen canlı saldırısında hayatını kaybeden 51 kişiden 44'ünün kimliği belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki saldırının 12-14 yaşlarında bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 44 kişiden 29'unun yaşı 18'den küçük.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Gaziantep’teki ’canlı bomba’ saldırısında yaşamını yitiren 51 kişiden 9’unun otopsi ve kimlik tespiti çalışmaları devam ederken kimliği belirlenen 41 kişi şunlar:

Şükran Akdoğan (17), İsmail Alpaslan (14), Süheyla Yağız (32), Mehmet Nazım Akdoğan (13), Ali Özcan (26), Serhat Eryılmaz (13), Büşra İlter (9), Muhammet Alpaslan (11), Muhyettin Akdoğan (26), Doğan Özcan (22), Nergiz Özcan (10), Kerem Özer (12), Orhan Yavuz (13), Aliye Yağız (30), Ali Toraman (11), Bünyamin Akdoğan (11), Mehmet Ali Taş (23), Abdulalim Çelikten (14), Metin Caner (16), Mürvet Ayhan (28), Vesile Uluhatun (38), Şükran Ayhan (11), Semanur Özer (14), Mehmet Urtekin (14), Mizgin Gürbüz (14), Murat Kalay (14), Kamile Ayhan (35), Emine Nisa Gören (9), Salih İlter (15), Saliha Akdoğan (21), Gurbet Akcan (4), Muhammet Yağız (4), Devran Eryılmaz (12), İbrahim Urtekin (16), Osman Toroman (21), Ahmet Urtekin (22), Kamil Akdoğan (23), Hasan Akdoğan (11), Öbeyit Akdoğan (28), Sinan Urtekin (14), Süleyman Durak (22), Hakkı Okur (14), Fatma Zehra Abdullah (11) ve Suriyeli Hüsam Cuma (7) 

 

Saldırıda yaşamını yitiren 13 yaşındaki Serhat Eryılmaz, 16 yaşındaki Metin Caner, 7 yaşındaki Suriye uyruklu Hüsam Cuma ile Devran Eryılmaz, Emine Nisa Gören, Murat Kalay, Mehmet Ali Taş, Vesile Uluhatun, otopsileri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan cenazelerden Mehmet Ali Taş’ın cenazesi Adıyaman’ın Besni İlçesi’ne, Vesile Uluhatun’un cenazesi Siirt’in Pervari İlçesi’ne ve Metin Caner’in cenazesi toprağa verilmek üzere Van’a gönderildi.

Serhat Eryılmaz, Devran Eryılmaz, Emine Nisa Gören, Murat Kalay ve Suriye uyruklu Hüsam Cuma’nın cenazeleri ise Yeşilkent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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