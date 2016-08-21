Gaziantep'te mahalle düğününde terör saldırısı; en az 54 ölü, 69 yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir mahalle düğününe düzenlenen terör saldırısında en az 54 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bombalı saldırı sonucu 50 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 94 vatandaşımız yaralanmıştır" dendi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini söyledi. Gaziantep Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da "Olay yerinde bir adet parçalanmış canlı bomba yeleği bulundu" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle valiliğimiz, emniyet teşkilatımız, vardıkları ilk kanaatler bir DAİŞ eylemi olduğu kanaatinde" dedi. "Saldırıyı 12-14 yaşlarında bir canlı bombanın saldırıyı gerçekleştirdiğini" söyleyen Erdoğan, ölenlerin sayısının 51'e yükseldiğini ve 69 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını, bunların 17'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Şahinbey İlçesi Beybahçe Mahallesi'nde dün saat 22.50 sıralarında bir düğüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının canlı bomba eylemi olduğu açıklandı.

Saldırıdan dakikalar sonra CNN Türk yayınına bağlanan Gaziantep Olay Tv muhabiri Hüseyin Emre “Okul bahçesinde yapılan bir sokak düğününe canlı bomba saldırısı yapıldı. Onlarca kayıp, yüzlerce yaralı var. Burası mahşer yeri gibi" diye konuştu. Hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında çocukların da olduğu ifade ediliyor. Saldırıda canlı bomba ihtimali üzerinde durulurken, bir aracın havaya uçtuğu da görgü tanıklarının aktardıkları üzerinde... Düğünün Siirtli Pervari aşiretinden bir ailenin düğünü olduğu gelen bilgiler arasında...

Şamil Tayyar: DAEŞ yaptı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "FETÖ bıraktı, PKK ihanet nöbetini devraldı, şimdi DAEŞ... Allah topunuzun belasını versin" dedi. Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gaziantep şehit kanıyla toprağı vatan yapmış kadim bir şehirdir, teröre yenik düşmez, Rabbim ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.

FETÖ bıraktı PKK ihanet nöbetini devraldı. Şimdi DAEŞ.. Allah topunuzun belasını versin. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 20 Ağustos 2016

Bakan Mehmet Şimşek: Ölü sayısı artabilir

NTV canlı yayınına bağlanan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Şimşek şunları söyledi:

Ben İstanbul’dayım, Gaziantep’e geçeceğim. Valimizin verdiği bilgiye göre barbarca saldırı olmuş. Canlı bomba. Milletimizin başı sağ olsun. Öyle görünüyor ki bütün terör örgütleri PKK, IŞİD, FETÖ bu dönemde Türkiye’yi hedeflerine koymuşlar. Teröre asla taviz vermeyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimize kucağını açmış büyük bir başarısı hikâyesi yazan bir şehir.

Tabii ki bu teröre rağmen bu ülkenin de, Gaziantep’in de terörize olmasına izin vermeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Birazdan İstanbul’dan havaalanına ilk uçakla Gaziantep’e geçeğiz.

Biraz daha rakamlar kötü olabilir. Vahşi ve barbarca bir saldırı. Bir düğün yerine böylesine bir saldırı insanlık tarihine eşi benzeri görülmemiştir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Milletimizi oynanan oyunu görüyor, biliyor.

Cumhurbaşkanı bilgi aldı

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep Valisi'ni arayarak saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Fatma Şahin: Provokasyona gelmeyin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düğün salonunda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin olarak, "Kime hizmet ettiği belirsiz teröristler Gaziantepime saldırdı. Başımız sağolsun. Sayın Valimiz net bilgileri verecektir. Provokasyona gelme" dedi.

Başbakan Yıldırım, milletvekillerine Gaziantep'e gitmeleri talimatını verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’te gerçekleşen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'dan kapsamlı bilgi aldı. Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve il milletvekillerinin Gaziantep'e gitmesi talimatını verdi.

MHP heyeti de bölgeye gidiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan bir heyetin, saldırı sonrası incelemelerde bulunmak için Gaziantep'e gideceği de açıklandı.

CHP Sözcüsü: Hızla adım atmalıyız

Hakikaten hepimizin korkularının derinleştiği dönemden geçiyoruz. Düğünlerin, sokakların, okul bahçelerinin güvenliğini kaybettiği dönemden geçiyoruz. Bu durumda lanetlemek PKK’ya, IŞİD’e lanet okumak gerekiyor ama biraz daha ötesine geçmemiz gerekiyor. Şapkamızı önümüze koyup düşünmek zorundayız.

Türkiye bu derece güvenlik açıklarıyla yaşayacak bir ülke değil. Ortak bir şekilden artık yeter diyoruz. Artık hep beraber çözmemiz için bir adım atmamız gerekiyor.

Türkiye’de hassas bölgelerin tanımı gittikçe genişliyor. Bu Türkiye için hassas bir dönem. Bütün Türkiye’yi güvenli kılacak adımları hızla adımları atmamız gerekiyor.

Son dönemde Türkiye farklı terör grupların hedefinde gözüküyor. Bunun çözümü kapsamlı bir çözümle yapılmalı. Sadece güvenlik politikalarıyla çözülemez. Artık daha fazla vakit kaybetmeden samimi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Terörle mücadele edeceksek güvenlikle başlayan ama onunla sınırlı olmayan politikalara ihtiyacımız var

MHP Gaziantep Milletvekili

Ümit Özdağ: İki patlama duyulmuş

Saldırının ardından Habertürk'e bağlanan Ümit Özdağ şunları söyledi:

Başımız sağolsun. MHP bölgeye bir heyet gönderecek. Ben de yarın bölgede olacağım. Olayın arkasında kimin olduğu belli değil. Bildiğimiz şu. Bu mahallede son dönemde Siirt, Van, Urfa, Suruç ve Ayn-el Arap'tan ciddi manada göç almış bir mahalle. Yine mahallede oturan arkadaşlarımızla konuştum. IŞİD'li olduğu Suriyelilerin de mahallede olduğunu ifade ettiler. Çok ağır ve alçakça bir terör saldırısı. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bir gruba karşı yapılan bir terör saldırısı. İki tane patlama duyulmuş. Demek ki iki bombayla yapıldı saldırı. Sonuçları çok ağır olmuşa benziyor. Olay yerinden gelen fotoğrafları gördüğüm zaman fena olduğumu ifade edeyim. Nasıl alçakça olduğunu gördüm saldırının.

HDP: Eş genel başkanlar Gaziantep'e gidiyor

Saldırının ardından Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada eş genel başkanların Gaziantep'e gideceği belirtildi:

Valilik: 22 ölü, 94 yaralı



Valilik'ten saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şahinbey İlçemiz Beybahçe Mahallesinde bugün saat 22.50 sıralarında bir düğüne yapılan bombalı saldırı sonucu 22 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 94 vatandaşımız yaralanmıştır.



Menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Haince düzenlenen terör saldırısı ve bu saldırıyı yapanları lanetle kınıyoruz.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Valiliğimizce yapılacak açıklamalar haricindeki haberlere itibar edilmemesini önemle istirham ediyoruz.



Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Görgü tanıkları: 25 yaşlarında 2 kişiyle geldi

DHA'nın haberine göre görgü tanıkları, canlı bombanın yanında 25 yaşlarında 2 kişi ile geldiği, patlamanın ardından da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı iddia edildi. Polis ekipleri, kaçtığı iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

