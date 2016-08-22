Gaziantep'teki saldırıda canlı bomba da, hayatını kaybedenlerin 30'u da çocuk!

Gaziantep'te kına gecesinde 12 - 14 yaşlarındaki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitiren 51 kişiden 44'ünün kimlik tespiti yapılıp defnedilirken, 7 kişinin ise otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam ediyor. Ölenlerden kimlikleri belirlenen 44 kişiden 30'unun yaşı 18'den küçük. Bunlardan 31'i erkek, 13'ü kadın.

Saldırıda yaşamını yitirenlerden 44'ünün isimleri şöyle:

Şükran Akdoğan (17), İsmail Alpaslan (14), Süheyla Yağız (32), Mehmet Nazım Akdoğan (13), Ali Özcan (26), Serhat Eryılmaz (13), Büşra İlter (9), Muhammet Alpaslan (11), Muhyettin Akdoğan (26), Doğan Özcan (22), Nergiz Özcan (10), Kerem Özer (12), Orhan Yavuz (13), Aliye Yağız (30), Ali Toraman (11), Bünyamin Akdoğan (11), Mehmet Ali Taş (23), Abdulalim Çelikten (14), Metin Caner (16), Mürvet Ayhan (28), Vesile Uluhatun (38), Şükran Ayhan (11), Semanur Özer (14), Mehmet Urtekin (14), Mizgin Gürbüz (14), Murat Kalay (14), Kamile Ayhan (35), Emine Nisa Gören (9), Salih İlter (15), Saliha Akdoğan (21), Gurbet Akcan (4), Muhammet Yağız (4), Devran Eryılmaz (12), İbrahim Urtekin (16), Osman Toroman (21), Ahmet Urtekin (22), Kamil Akdoğan (23),Hasan Akdoğan (11), Öbeyit Akdoğan (28), Sinan Urtekin (14), Süleyman Durak (22), Hakkı Okur (14), Fatma Zehra Abdullah (11) ve Suriyeli Hüsam Cuma (7).