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Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya: 30 kişi hayatını kaybetti, 94 yaralı var

Gaziantep'te bir mahalle düğününde bombalı saldırı gerçekleşti

21 Ağustos 2016 04:27

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, saldırısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Yerlikaya, "Düğüne yapılan bombalı saldırı sonucu 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 94 vatandaşımız yaralanmıştır" bilgisini verdi.

Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Şahinbey İlçemiz Beybahçe Mahallesinde bugün saat 22.50 sıralarında bir düğüne yapılan bombalı  saldırı sonucu 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 94 vatandaşımız yaralanmıştır.

"Menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza  acil şifalar diliyoruz.

Haince düzenlenen terör saldırısı ve bu saldırıyı yapanları lanetle kınıyoruz.

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Valiliğimizce yapılacak açıklamalar haricindeki haberlere itibar edilmemesini önemle istirham ediyoruz.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

 

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