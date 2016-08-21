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BBC Türkçe

Gaziantep'te düğüne bombalı saldırı

Gaziantep kent merkezindeki bir düğüne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölü ve yaralılar var.

21 Ağustos 2016 03:33

Gaziantep kent merkezinde bir düğüne bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı Şahinbey İlçesi'nde düzenlendi.

Reuters haber ajansı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 60 kişinin yaralandığı bildirdi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "kent merkezindeki bir düğünde terör saldırısı meydana geldiğini" söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olayı "barbar saldırı" olarak tanımladı ve "hayatını kaybedenlerin olduğunu" belirtti.

Şimşek, "Canlı bomba saldırısı olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Saldırı ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi.

Polis ekipleri ise, çevrede toplanan kişilere dağılmaları için uyarılarda bulundu.

RTÜK'ün, Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin geçici yayın yasağı getirdiği bildirildi.

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