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Kendini patlatarak ölen IŞİD'linin notlarından Gaziantep'teki düğünlere saldırı planı çıkmıştı!

"Düğünlerde PKK bayrağı açılıyor, PKK şarkıları söyleniyor"

21 Ağustos 2016 03:28

Can Bursalı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Siirt nüfusuna kayıtlı vatandaşların Düztepe Mahallesi'ndeki düğününde yapılan terör saldırısının IŞİD tarafından düzenlendiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabında saldırının faili olarak IŞİD’i işaret etti. Terör örgütü IŞİD’in 'Türkiye emiri' olan ve üzerindeki bombayı patlatarak ölen Yunus Durmaz’ın 10 Ekim’de Ankara Katliamı iddianamesine giren notlarında, şehirdeki Kürt düğünlerine saldırı planlandığı anlaşılıyor. 

Yunus Durmaz’ın iddianameye giren notunda, örgüt içinde kendisinden yetkili bir isme yazdığı anlaşılan metinde, “PKK’lılar düğün yapıyorlar. Bu düğüne sadece akraba olduğu için gelenlerde var ama geneli PKK’lı. Düğünlerde PKK bayrağı açılıyor, PKK şarkıları söyleniyor. Böyle bir yerde amel yapalım mı?” ifadeleri yer alıyor. 

 

Ankara Katliamı'ndan önce talimat istemiş!

 

Durmaz, 10 Ekim Ankara Katliamı'ndan 4 gün önce yazıldığı anlaşılan notunda, o günlerde düğün olduğunu belirterek saldırı için talimat verilmesini istiyor.  

 

 

 

 

 

 

 

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Yunus DurmazIŞİDAnkara Katliamı iddianamesi

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