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Gaziantep'teki bombalı saldırıya yayın yasağı

RTÜK, Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin geçici yayın yasağı getirdi

21 Ağustos 2016 03:43

RTÜK, Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin geçici yayın yasağı getirdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Gaziantep'teki patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, olayla ilgili Başbakanlığın yazısıyla geçici yayın yasağı getirilmesinin uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, patlamaya ilişkin yayınlarda 6112 sayılı Kanun'da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması istendi.

 Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede yayın yasağı, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir." 

 

 

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