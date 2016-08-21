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Mehmet Şimşek: Gaziantep'teki saldırıda ölü sayısı artabilir; vahşi ve barbarca bir saldırı

"Bir düğün yerine böylesine bir saldırı insanlık tarihine eşi benzeri görülmemiştir"

21 Ağustos 2016 03:12

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Siirtli bir ailenin düğününde gerçekleştirilen terör saldırısını "Vahşi ve barbarca" olarak nitelendirdi. Şimşek, "Bir düğün yerine böylesine bir saldırı insanlık tarihine eşi benzeri görülmemiştir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Milletimizi oynanan oyunu görüyor, biliyor" dedi. 

NTV'ye katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ben İstanbul’dayım. Gaziantep’e geçeceğim valimizin verdiği bilgiye göre barbarca saldırı olmuş. Canlı bomba. Milletimizin başı sağ olsun. Öyle görünüyor ki bütün terör örgütleri PKK, IŞİD bu dönemde Türkiye’yi hedeflerine koymuşlar. Teröre asla taviz vermeyeceği. Suriyeli kardeşlerimize kucağına açmış büyük bir başarısı hikâyesi yazan bir şehir. Tabi ki bu teröre rağmen bu ülkenin de Gaziantep’in de terörize olmasına izin vermeyeceğiz. Yolumuza devam edecektir. Birazdan İstanbul’dan havaalanına ilk uçakla Gaziantep’e geçeğiz.

"Biraz daha rakamlar kötü olabilir. Vahşi ve barbarca bir saldırı. Bir düğün yerine böylesine bir saldırı insanlık tarihine eşi benzeri görülmemiştir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Milletimizi oynanan oyunu görüyor, biliyor."

 

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