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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırıyla ilgili 32 kişi tutuklandı

Sosyal medyada "Devlet hastanesinde 15 ölü, 85 yaralı var" paylaşımda bulunan kadın da gözaltına alınmıştı

06 Mayıs 2016 02:35

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Pazar günü IŞİD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 51 kişiden 32'si tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde geçen Pazar günü saat 09.20’de patlatılan bomba yüklü minibüs nedeniyle polis memurları Serdal Şakır ile Yusuf Erin hayatını kaybetti, 18’i polis 22 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, patlamanın ardından infilak ettirilen minibüste bulunan ve parçalanarak ölen kişinin kimliğini parmak izinden saptayan polis, saldırganın babası, kardeşi, eşi, akrabaları ve irtibatlı olduğu 50 kişiyi gözaltına aldı.

 

Sosyal medya paylaşımı yapan kadın da gözaltına alındı

 

Polis, ayrıca patlamanın olduğu sırada sosyal medya hesabından; ‘Devlet hastanesinde 15 ölü, 85 yaralı var. Haberlerde anlatılan kadar kaybımız az değil maalesef’ paylaşımında bulunan N.A. isimli kadını da gözaltına aldı.

 

32 kişi tutuklandı

 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan 51 kişi, dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 51 kişiden 32’si tutuklandı.

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