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AKP Gaziantep İl Başkanı: Gaziantep üç-beş sokak serserisine boyun eğmeyecektir

Özkeçeci’nin paylaşımı üzerine takipçileri tepki gösterdi

02 Mayıs 2016 11:16

AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, 2 polisin şehit olduğu 23 polisin yaralandığı Gaziantep’te IŞİD tarafından düzenlendiği öne sürülen bombalı saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Özkeçeci, "Gaziantep, üç-beş sokak serserisine boyun eğmeyecektir. Huzurun bozulmasına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre bombacının IŞİD üyesi İsmail Güneş olduğu belirtilmiş, Güneş'in babası DNA eşleştirmesi için gözaltına alındığı bildirilmişti.

Özkeçeci’nin paylaşımı üzerine takipçileri tepki gösterdi. 

 

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