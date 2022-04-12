Gazeteci Nurettin Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Deneyimli adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Kurt için bugün Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kurt'un ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Kurt'un eşi Nuray, çocukları Bileda ve Rüzgar tabut başında gözyaşı döktü. Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nurettin Kurt kimdir?

Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt küçülme kararı kapsamında 2017 yılında işten çıkarıldı.

Meslek hayatına, TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere, 2011 TGC Başarı Ödülü, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, iki kez Çağdaş Gazeteciler Derneği Haber Ödülü, yedi kez Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü gibi pek çok ödülü sığdıran Kurt'un "Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci" isimli kitabı bulunuyor.

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