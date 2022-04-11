Gazeteci Nurettin Kurt yaşamını yitirdi

Deneyimli adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt'un hayatını kaybetti. Kurt, uzun süredir akciğer yetmezliği tedavisi görüyordu.

Kurt'un cenazesi yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nurettin Kurt kimdir?

Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt küçülme kararı kapsamında 2017 yılında işten çıkarıldı.

Meslek hayatına, TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere, 2011 TGC Başarı Ödülü, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, iki kez Çağdaş Gazeteciler Derneği Haber Ödülü, yedi kez Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü gibi pek çok ödülü sığdıran Kurt'un "Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci" isimli kitabı bulunuyor.

“Mecburen emekli oldum”

Kurt, Hürriyet gazetesinden çıkarılmasının ardından “Mecburen emekli oldum” diyerek şu açıklamayı paylaşmıştı:

“Zorunlu açıklama 30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü (2014), 7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü, İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü, TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği yaparım, paylaşmak zorunda kaldım. Sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’den mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.",

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in makam aracının 1 milyon TL olduğu haberiyle ödül kazanan Kurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” açıklamasına ilişkin olarak Facebook hesabından “Alabilirsin hocam ben kovuldum” paylaşımını yapmıştı.

Kurt'un ardından sosyal medyada paylaşılan mesajlar şöyle:

"Yolu adliyeden geçen her gazeteci Nurettin Kurt gerçeği ile tanışırdı"

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu:

"Nurettin abimizi kaybettik. Haberle yaşar hayatla dalga geçerdi. Yolu adliyeden geçen her gazeteci Nurettin Kurt gerçeği ile tanışırdı. Haber manşet değilse haberden saymazdı. Ülkeyi sarsan onlarca haber yaptı. Hepimiz onu izleyerek öğrendik. Çocukluğumuz ne uzak. Çok üzgünüm

"Çok iyi bir muhabir, bir o kadar da insandı"

T24 yazarı Tolga Şardan:

"Ankara gazeteciliğinin efsanelerinden Nurettin Kurt’u yitirdik. Çok iyi bir muhabir, bir o kadar da insandı. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Sonunda bizleri yine atlatmayı başardı, “Arap”

"En zor işleri kotaran, usta muhabir Nurettin Kurt aramızdan ayrıldı"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin,

“Çok değerli bir gazeteciyi kaybettik. Hürriyet Ankara Bürosunda 12 yıl birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım, gazetecilik heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen, en zor işleri kotaran, usta muhabir Nurettin Kurt aramızdan ayrıldı. Onu çok özleyeceğiz."

"Adliye muhabirliğinin piriydi"

Gazeteci Alican Uludağ:

"Gazeteci Nurettin Kurt'u kaybettik. Adliye muhabirliğinin piriydi. Çok sayıda ödüllü manşet ve fotoğrafa imza attı. Ankara Adliyesi'nde ondan çok şey öğrendim muhabirlik adına. Yattığın yer incinmesin Nurettin Abi."

"Erken ve alacaklı gitti o da"

Gazeteci Çiğdem Toker:

"Polis-adliye" gibi çetin bir sahada hem iyi gazetecilik yapıp hem iyi yürekli olup hem de neşeli kalabilmek, ancak ona mahsus olabilirdi. Erken ve alacaklı gitti o da.

"Gazeteciliğin tutkuyla yapıldığı günlerin simgesi gibiydi"

Gazeteci Kemal Göktaş:

"Gazeteciliğin tutkuyla yapıldığı günlerin simgesi gibiydi. Ankara Adliyesi'nden her biri gündem belirleyen yüzlerce manşet haber, binlerce haber yaptı. 2017'de Hürriyet'ten çıkarıldı. Kısa Dalga için haberler yapmıştı. Nurettin Kurt ağabeyi kaybetmişiz. Çok üzgünüz"

"İyi insanlar tek tek veda ediyorlar"

Avukat Kadriye Ünler:

"Ankara Adliyesi’nde birçok davanın ulusal alanda haber olması sürecinde muhabir olarak emeği olan hepimizin Nurettin Abisi Nurettin Kurt’u kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. İyi insanlar tek tek veda ediyorlar. Sevenlerinin başı sağolsun."

Gazeteci Altan Sancar:

"Diyanet İşleri Başkanı'nın makam arabası tartışmasında bu haberi hazırlayan ve Hürriyet'ten kovulan gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti. Kurt, Ali Erbaş'ın "Araba almaktan korkuyoruz" sözlerine ''Ben kovuldum artık alabilirsin'' yanıtını vermişti. Kurt aynı zamanda adliye ve polis muhabirliğinde en tecrübeli isimler arasında yer alıyordu. Nurettin Kurt, Sedat Simavi, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Gazeteci Barış Selçuk Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödülü, TGC Başarı Ödülü ve daha nice ödüllerin sahibiydi. Devri daim olsun..."

"Müthiş bir muhabir, çok iyi gazeteciydi"

Gazeteci Toygun Atilla:

"Hürriyet’te yıllarca birlikte çalıştık. Konuştuğunuz ilk saniyeden itibaren güzel enerjisi size geçer, yüzünüzde tebessüm oluşurdu. Müthiş bir muhabir, çok iyi gazeteciydi. Yaptığı haberler yıllarca unutulmaz. Mekanı cennet olsun…"

"Kelimenin tam anlamıyla polis- adliye muhabirliğinin efsanelerinden biriydi" Gazeteci Ünsal Ünlü: Kelimenin tam anlamıyla polis- adliye muhabirliğinin efsanelerinden biriydi. Tanımış, üstüne bir de haberde denk gelip izlemiş olmak büyük şansımdır. Her haberiyle olay yaratırdı. Nurettin Kurt 'u kaybetmişiz... Nur içinde yatsın...