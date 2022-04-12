Hayatını kaybeden Nurettin Kurt "Kovuldum" demişti, Hürriyet haberinde "Emekli oldu" dedi

Hürriyet gazetesi, 2017 yılında işten çıkardığı ve dün yaşamını yitiren deneyimli polis-adliye muhabiri Nurettin Kurt'a dair haberinde "Emekli oldu" ifadesini kullandı. Kurt, 27 yıl çalıştığı Hürriyet gazetesinden kovulduğunu duyurmuştu.

Uzun süredir akciğer yetmezliği tedavisi gören deneyimli adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt, dün yaşamını yitirdi.

Hürriyet gazetesi 27 yıl gazetesinden çalışan Kurt’un ölüm haberinde, "1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu" dedi.

"Alabilirsin hocam ben kovuldum"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in makam aracının 1 milyon TL olduğu haberiyle ödül kazanan Kurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” açıklamasına ilişkin olarak Facebook hesabından “Alabilirsin hocam ben kovuldum” paylaşımını yapmıştı.

“Mecburen emekli oldum”

Kurt işten çıkarıldığı dönemde de şu açıklamayı yapmıştı:

"Zorunlu açıklama

30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü (2014), 7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü, İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü, TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır. Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği yaparım, paylaşmak zorunda kaldım. Sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’den mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın."

Nurettin Kurt kimdir?

Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt küçülme kararı kapsamında 2017 yılında işten çıkarıldı.

Meslek hayatına, TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü başta olmak üzere, 2011 TGC Başarı Ödülü, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, iki kez Çağdaş Gazeteciler Derneği Haber Ödülü, yedi kez Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü gibi pek çok ödülü sığdıran Kurt'un "Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci" isimli kitabı bulunuyor.

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