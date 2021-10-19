Gazeteci Murat Ağırel, TÜGVA belgelerinin sızdığı kaynağı açıkladı

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV canlı yayınında TÜGVA belgelerinin sızmasına ilişkin, "O dönem TÜGVA'da görev yapan Mehmet Emin Yalçınkaya, bu bilgileri kendi hard diskine kopyalamış, hard diskten silmek üzereyken o dönem yanında çalışan bir kişi de bunu almış" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Kayda Geçsin programına konuk oldu.

Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

''Bu kaynak hiç uzakta aramamaları gereken ki yetkililere de ilettim. Sayın TÜGVA Genel Başkanı ve daha önceki genel başkanının sekreteri Mehmet Emin Yalçınkaya'nın hard diskiymiş bu.

TÜGVA'da görev yapan Yalçınkaya'nın bu bilgileri kendi hard diskine kopyalamış, hard diskten silmek üzereyken o dönem yanında çalışan bir kişi de bunu almış. ''

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi. Devlet içinde kadrolaşmaya gittiği öne sürülen TÜGVA'nın bir süre, ByLock benzeri bir program kullandığı da öne sürüldü. TÜGVA için usulsüz bina tahsisleri yapıldığı da iddia edildi. Yurt dışında yaşayan ve belgeleri eski bir TÜGVA çalışanının kendisine ulaştırdığı söyleyen gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından, kadrolara yerleştirilenlere ilişkin oluşturulan dosyaları paylaştı

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