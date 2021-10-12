İBB, TÜGVA’ya bedelsiz tahsis edilen Edirnekapı’daki bina için ihtar çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li Mevlüt Uysal’ın belediye başkanlığı döneminde Bilal Erdoğan yönetimindeki TÜGVA’ya 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen Edirnekapı’daki bina için vakfa ihtar çekti. Binanın tahsis amacına uygun kullanmayarak boş tutulduğunu belirten İBB, tahsisin iptal edilmesi için İBB Meclisine de yazı yazdı.

Edirnekapı Meydanı’ndaki kültürel tesis, İBB Meclisinin alacağı kararı bekliyor. 2019 belediye seçimlerinden kısa bir süre önce, 21 Kasım 2018 tarihinde alınan Meclis kararıyla, Edirnekapı 2621 ada 1 parsel üzerindeki taşınmaz, 25 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz olarak tahsis edilmişti. CHP grubunun ret oyu verdiği karar, AKP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmişti. Tahsis yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılmıştı ancak aradan geçen zamanda bina yurt olarak kullanılmadı.

Vakfa ihtarname gönderildi

Birgün'ün aktardığına göre İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığının İBB Meclisine gönderdiği yazıda özetle şu ifadelere yer verildi.

“Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin’ 14. Maddesine istinaden Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) adına tesis edilen bedelsiz irtifa hakkının fesih edileceği hususları, 24.08.2021 tarihli ihtarname ile adı geçen Vakfa bildirilmiştir. Vakıftan alınan 10.09.2021 tarihli yazıda, pandemi koşulları öne sürülerek restorasyon işlemlerinin gerçekleştirilemediği, restorasyon çalışmalarının devam ettiği ve Yönetmeliğin 5. maddesine uygun şekilde eğitim faaliyetlerine devam edileceği ifade edilmiştir."

"Restorasyon çalışmasında bulunulmadığı tespit edildi"

"Yapılan değerlendirmede, söz konusu irtifa hakkının 2018 yılının sonunda tesis edildiği, pandemi kısıtlamalarının ise 2020 yılının ilk yarısında başladığı dolayısıyla pandemi koşullarının taşınmazın faaliyete açılmaması için yeterli bir gerekçe olmadığı ayrıca 09.09.2021 tarihinde Emlak Müdürlüğü teknik personelince mahallinde yapılan tespitte taşınmazın halen boş ve atıl vaziyette olduğu, yapının girişe kapatıldığı dolayısıyla herhangi bir restorasyon çalışmasında bulunulmadığı hususları tespit edilmiştir.”

Taşınmazın 25 yıl süreli bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin alınmış olan Meclis kararının, önümüzdeki günlerde İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

İBB'nin TÜGVA'ya tahsis ettiği diğer mülkler

İBB'nin eski yönetimi, 13 Temmuz 2018 tarihinde İBB Meclisi’nden çıkarttığı bir kararla, belediyenin 10 taşınmazını TÜGVA’ya tahsis etmişti.

Tahsis edilecek taşınmazlar söyle sıralanmıştı:

Beşiktaş 809 ada 32 parseldeki Şener Apt. No: 21/A

Bakırköy 839 ada 24 parseldeki 11 nolu taşınmaz

Silivri 1484 ad 3 parseldeki Marmara Plaza’daki 50/23 nolu taşınmaz

Avcılar 3966 parsel no: 1/A’daki taşınmaz

Sarıyer 1614 ada 7 parseldeki 39/2 nolu taşınmaz

Çatalca 94 ada 25 parseldeki 55 nolu taşınmaz

Şişli 1073 ada 124 parseldeki 51/2B nolu taşınmaz

Kadıköy 1851 ada 5 parseldeki 61 nolu taşınmaz

Beylikdüzü 669 ada 1 parseldeki 4F/35 nolu taşınmaz

Büyükçekmece 4893 parseldeki 4C-4D nolu taşınmaz.