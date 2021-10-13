Eski TÜGVA yöneticisi: Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde TÜGVA’lı var, paylaşılan kadrolaşma belgelerinin tamamı doğru

1,5 sene TÜGVA’da yöneticilik yapan Tamer Özsoy, vakfın il binalarını belediyelerden bedelsiz olarak tahsis ettiğini, özellikle Adalet Bakanlığı’nda kadrolaşma olduğunu, bekçi alımlarında da vakfın ciddi bir rol oynadığını söyledi.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; TÜGVA’da yöneticilik yaptığı dönemlerde yaşananları anlatan Gelecek Partisi Van/İpekyolu Kurucu İlçe Başkanı Tamer Özsoy, “Paylaşılan belgelerin tamamı doğru. Üstelik bunlar da işin görünen kısmı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında yer aldığı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğu iddia edildi.

Özsoy, “Hemen size bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde çalışanların hepsi TÜGVA referanslarıyla oraya yerleşen kişiler. Bunu kendim birebir biliyorum. Tanıyorum yani oradakileri. Başkan Enes Eminoğlu, önce bu belgeler sahte dedi ama biraz önce katıldığı yayında ‘İçeriden sızdırılmış’ ifadesini kullandı. Açık bir şekilde AKP Genel Merkez ve onların yakınları üzerinden TÜGVA’ya ayrıcalık tanınıyor. Bir kesime çalışma, bir kesimi tatmin etme durumu var. Ben yönetici olduğumda kendim şahit oldum” diye konuştu.

“Belediyeler, binaları bedelsiz olarak TÜGVA’ya veriyor”

TÜGVA’nın masraflarının belediyeler, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından sürekli olarak karşılandığını söyleyen Özsoy, “Mesela bir şirket var deniyor. Bu da yurt masraflarını karşılamak içinmiş. Evet olabilir ama bu şirkete iş adamları para aktarıyor mu? Belli taahhütler karşılığında neler aktarılıyor, ne kadar para girişi oluyor hepsini açıklasınlar o zaman” dedi.

İl temsilcilik binalarının belediyelerden alındığını belirten Özsoy, şöyle devam etti:

“Adalar’daki mevzu çok tartışıldı. TÜGVA Genel Merkezi binası nasıl yapıldı? O kadar para nasıl alındı? Bunları cevaplasınlar. Hemen örnek vereyim, bedelsiz olarak kiralanan Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep il temsilcilikleri var. Yurtları geçtim, buralar nasıl bedelsiz olarak alındı peki?”

Özsoy, TÜGVA’lıların devlette birçok yerde kadrolaştığından bahsederken özellikle Adalet Bakanlığı’na önem verildiğini dile getirdi: “Adalet Bakanlığı’nda 100’ün üzerinde, sadece benim tanıdığım TÜGVA’lı var. Bu isimler vakıf üzerinden buralara getirildiler. Emniyet’te ne kadar var bilmiyorum ama bekçi alımlarında da TÜGVA’nın çok ciddi bir rolü olduğunu biliyorum.”

TIKLAYIN - Eski TÜGVA yöneticisi: Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın, bu konunun üzerine gidilmesi lazım