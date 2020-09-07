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Gazeteci Erbil Tuşalp, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Tuşalp'in cenazesi, İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek

07 Eylül 2020 00:22

Gazeteci Erbil Tuşalp, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Eşi Ayşegül Aktürk, Tuşalp'in vefatını duyurduğu paylaşımında, "7 Eylül Pazartesi günü, saat 15.00'de İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na defnedilecektir" bilgisini paylaştı. 

İzmir Başkent Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören gazeteci Erbil Tuşalp, 5 Eylül günü 75 yaşında hayatını kaybetti. 12 Eylül 1980'deki askeri darbe dönemi ve izleyen yıllarda çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda insan hakları ihlalleri ve işkenceler konusunda önemli haberler, dosyalar ve kitaplara imza atan, özellikle "Bin İnsan" ve "Bin Tanık" kitapları büyük bir ilgi gören Erbil Tuşalp'in cenazesi bugün İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Emeklilik yıllarından beri İzmir Karaburun’da yaşayan Tuşalp, KOAH hastasıydı. Şikâyetleri nedeniyle gittiği İzmir Başkent Hastanesi’nde ‘çoklu organ yetmezliği’ tanısıyla geçen hafta yoğun bakım servisine alınmıştı.

Erbil Tuşalp kimdir?

Erbil Tuşalp, 9 Eylül 1945’te Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarını Akşehir’de geçirdi. Kara Harp Okulu’nu kazandı ve okuldan 1965 yılında mezun oldu.

TRT’de haber kameramanı olarak 1974 yılında başlayan Tuşalp, TRT’nin ardından Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Posta ve Milliyet gazetelerinde, İSTA, ANKA Haber Ajansı, UBA Haber Ajansı ve ATV ve Show TV’de Olay, 32. Gün, Dünya Değişirken ve 40 Dakika programlarında çalıştı.

1979 yılından itibaren Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda siyasi muhabir olarak önemli dosyalara imza attı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Tuşalp, insan haklarını sorgulayan, yakın dönemin “Susurluk Kazası” vb. karanlıkta kalmış siyasal olaylarına ışık tutan araştırmalarıyla tanındı.

Araştırmacı kimliğiyle tanınan Tuşalp’in Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa ile General, Önce Çocuklar Öldü, Evren'inki mi Özal'ınki mi?, Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize, Şeriat A.Ş, Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu adlı kitapları yayımlandı.

Türkiye basınının önde gelen isimleri arasında bulunan Erbil Tuşalp, emeklilik yıllarını İzmir Karaburun'da geçirdi.

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