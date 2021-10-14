Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni bırakan Topuz: Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır

Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni bırakan Ali Duran Topuz, "Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır" açıklamasını yaptı.

Topuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazete Duvar, başından beri meslek hayatımın en heyecanlı, yorucu ve pozitif gelişmelerle dolu macerası oldu. Bunu mümkün kılan mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara müteşekkirim. Duvar’ın başarıları onların sayesindedir, hata ve kusurları bana aittir. Vedat Zencir’le ilk görüşmemi yaparken beraberinde olan mesai arkadaşlarımdan Ömer Araz’a da müteşekkirim. Canla başla işin koşullarının iyileşmesi için çabaladığına şahidim. Onun editoryal bağımsızlık eksenli tartışma neticesinde istifa ettiğini öğrendikten sonra kalamazdım." ifadesini kullandı.

Topuz şunları kaydetti:

"Ayrılığımın sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır. Kendisine bu macerayı mümkün kıldığı için teşekkür etmeliyim, fakat editoryal bağımsızlığın ne anlama geldiği konusundaki bıktırıcı tartışmalar taşınamaz bir yorgunluk üretti

Her patron istediği gibi gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım. Gazeteciliğin sadece haber yapmakla olup bitmediği, parayı verenin düdüğü çaldığı bir meslek olmadığı konusundaki anlayışım hiç değişmedi.

Hasılı kelam işin özü editoryal bağımsızlık anlayışıdır. Olgusal ayrıntılara girmeyi gerekli bulmuyorum. Duvar'ın yoluna başarıyla devam etmesi beni ancak sevindirir. Herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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