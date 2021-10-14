Genel Yayın Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz ve çok sayıda yazar ayrılmıştı; Gazeteduvar'dan açıklama geldi

Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz başta olmak üzere çok sayıda ismin ayrıldığı Gazeteduvar'dan açıklama geldi. 'And Yayıncılık adına Vedat Zencir' imzasıyla yapılan açıklamada "Duvar’ın gerçekleri başarıyla ortaya koyan, bu nedenle de ona ciddi bir imaj ve değer kazandıran gazetecilik anlayışından taviz verilmesi, editoryal bağımsızlıktan vazgeçilmesi asla söz konusu değildir" denilirken, "Kısa süre içinde Duvar kendisini yeni atılımlara hazırlayacak" ifadesi kullanıldı.

Ali Duran Topuz, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Gazeteduvar ile yollarını ayırdığını duyurmasının ardından, İngilizce Yayınlar Yönetmeni Cansu Çamlıbel, Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, İrfan Aktan, Hakkı Özdal, Fehim Taştekin, Ayşe Çavdar ve Aydın Selcen de kurumdan ayrıldı. Söz konusu gelişmenin ardından Gazeteduvar'dan açıklama geldi.

TIKLAYIN - Gazete Duvar'da kriz; Genel Yayın Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, Duvar English Editörü Cansu Çamlıbel ve bazı yazarlar ayrıldı!

"Kurumlar zaman zaman değişim geçirerek yeni adımlar atmalıdır" denilen açıklamanın tam metni şöyle:

"Ne oluyor? Duvar kapanacak mı? Satılacak mı? Genel Yayın Yönetmeni neden görevden ayrıldı? Bundan sonra ne olacak? Duvar okurları ve çalışanlarından dün akşamdan bu yana böyle birçok soru geliyor.

Gazete Duvar beş yıl önce yayın hayatına başladığında, bugün geldiğimiz noktaya gelebileceğimize bizden başka kimse inanmıyordu. Gazete Duvar’ın bugünkü başarısı iyi gazeteciliğe duyulan inancın ve muazzam bir kolektif emeğin ürünü. Geride bıraktığımız son derece verimli beş yıl için başta Ali Topuz olmak üzere gazetenin tüm yazar ve çalışanlarının büyük rolü ve katkısı vardır.

Kurumlar zaman zaman değişim geçirerek yeni adımlar atmalıdır. Bu, geçmişi reddetmeyi değil, tersine, onu daha da ileri taşımayı amaçlamalıdır. Bu çaba, bazen yönetim ve organizasyon bakımından yeni kararlar alınmasını gerekli kılar.

Duvar’ın gerçekleri başarıyla ortaya koyan, bu nedenle de ona ciddi bir imaj ve değer kazandıran gazetecilik anlayışından taviz verilmesi, editoryal bağımsızlıktan vazgeçilmesi asla söz konusu değildir. Duvar tüm çalışanlarının ve okurlarının ümidi ve geleceğidir. Hepsinin emeğiyle ve özverisiyle bu günlere gelmiştir. Onun için de herkesin özenle koruması gereken bir kurumdur.

En baştan itibaren iyi gazeteciliğin kişilere değil ilkelere bağlılık temelinde mümkün olduğunu ve iyi gazetecilik ilkelerinin kurumsallaşması gerektiğini ısrarla savunduk. Gazete Duvar aynı iddiayı bugün de sürdürüyor. Okurlarımızın şimdiye kadar gösterdikleri ilgiye minnettarız ve gazetecilik adına daha iyisini yapma azmi içindeyiz. Kısa süre içinde Duvar kendisini yeni atılımlara hazırlayacak, ülkemizin ağır koşulları altında boğulmaya çalışılan gazetecilik mesleğinin güvenilir kalesi olmaya devam edecektir."