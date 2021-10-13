Gazete Duvar'da kriz; Genel Yayın Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, Duvar English Editörü Cansu Çamlıbel ve bazı yazarlar ayrıldı!

Gazeteci Ali Duran Topuz, Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldığını duyurdu. Topuz, paylaştığı ayrılık mesajında, "Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten" dedi. Topuz'un ardından Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de görevinden ayrıldığını duyurdu. Gazetenin yazarlarından akademisyen Ayşe Çavdar, Bahadır Özgür, Şenay Aydemir ve Hakkı Özdal da yaşanan ayrılıklar sonrası yazılarına son verdiklerini duyurdu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında Gazete Duvar ile bir bağı kalmadığını açıklayan Topuz, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. GazeteDuvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten."

Topuz, Türkiye'nin ilk vicdani retçilerinden Vedat Zencir'in sahibi olduğu, Ağustos 2016'da yayın hayatına başlayan Gazete Duvar'ın kurulduğu günden beri Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordu.

Topuz, Gazete Duvar'ın yayınlanmaya başladığı Ağustos 2016'daki "merhaba" yazısında "İşini iyi yapma düsturuna inanıyoruz. Haber alma hakkına inanıyoruz. Cesarete inanıyoruz. Açıklığa inanıyoruz. Koşullardan şikayetle umutsuzluk, karamsarlık yaymanın koşulları daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramayacağı kanaatindeyiz. İyi çalışmanın, cesaretin, diyalogun ve umudun daha iyi günler görmemizi sağlayacağına inanıyoruz." demişti.

"GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz"

Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de ayrılık kararını duyururken, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

"Ali'nin davetiyle katıldığım GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz. İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet."

Bahadır Özgür yazılarına son verdi

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür de yazılarına son verdiğini duyururken, şu ifadelerle ayrılığını duyurdu:

"Ali Topuz bir an dahi tereddüt etmeden yazı yazma imkanı sundu bana. Onun siyasal bakışının, ahlakının, üslubunun ürünü olan Duvar sayesinde çok fazla şey kazandım. Hakkını o da helal eder umarım. Duvar emekçilerine de sonsuz teşekkürler. Başka yerde görüşürüz yine..."

Ayşe Çavdar: Ali'siz bir Duvar'da olmayacağım

Gazeteci ve akademisyen Ayçe Çavdar da Twitter'dan ayrılık haberini duyurdu. Çavdar, "Ne olduğunu bilmiyorum, saatlerdir anlamaya çalışıyorum, ama Ali'siz bir Duvar'da olmayacağım ben de" ifadelerini kullandı.