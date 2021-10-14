Gazete Duvar’daki istifa dalgasının ardından "patron" krizi çıktı

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen internet haber platformlarından Gazete Duvar’da, yayın sahibi Vedat Zencir’in, kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz’a müdahale eğilimiyle yaşanan gerilim, yayını sarsan istifalarla sonuçlandı. İcra Kurulu Başkanı Ömer Araz’ın görevinden istifa etmesinin ardından Topuz da örtülü biçimde sorumlunun Zencir olduğunu işaret ederek görevi bıraktı. Zencir ise, "editoryal bağımsızlıktan asla vazgeçilmeyeceğini, Duvar'ın kısa süre içindeki yeni atılımlarla yayınını sürdüreceğini" açıkladı.

Ali Duran Topuz’un dün (13 Ekim 2021 Çarşamba) istifasını sosyal medyada duyurması üzerine İngilizce yayınların yapıldığı DuvarEnglish Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel ile çok sayıda yazar peş peşe Gazete Duvar’dan ayrıldığını duyurdu. İstifaların Topuz’la yolları ayırma düşüncesi bulunan ve bu konuda bazı görüşmeler yapan Zencir’in bu konudaki ısrarının, 2016’da kurulan ve kısa zamanda önde gelen platformlardan biri haline gelen Duvar’ın “son dönem yayınlarının başarısız bulmasından” kaynaklandığı, mecra içinde “editoryal bağımsızlığa müdahale” olarak değerlendirilen bazı tutum ve davranışlara yöneldiği belirtildi.

T24’ün aldığı bilgilere göre, Gazete Duvar’daki deprem, Zencir’in, sitenin kurucu yayın yönetmeni Topuz’a yönelik eleştirileri ile başladı. Zencir’in bazı haberlerle ilgili eleştirileri ve Topuz tarafından “müdahale” olarak yorumlanan davranışları, iki isim arasındaki gerilim artırdı.

İddiaya göre, Zencir, birkaç ay önce, Topuz’la yolları ayırma kararı aldı ve yerine geçecek ismi belirlemek üzere bazı görüşmeler yaptı. Zencir’in kurumun iyi yönetilmediğini, son dönem yayınlarının başarısız olduğunu savunduğu ancak Gazete Duvar’ın diğer kurucu isimlerinin bu görüşü paylaşmadığı kaydedildi. Özellikle Gazete Duvar’ın kurucularından İcra Kurulu Başkanı Ömer Araz, Topuz’un görevden alınmasına karşı çıktı. Bu süreçte, Zencir’le Topuz arasında “diyalog kuramama” olarak nitelenen sorunlar da yaşandı.

Vedat Zencir’in, Ali Topuz’un yerine başka bir ismi getirme ve organizasyonu yenileme düşüncesinden vazgeçmemesi üzerine, İcra Kurulu Başkanı Araz, görevi bıraktığını bildirdi. Araz’ın bu kararını öğrenen Topuz da istifa kararını sosyal medyadan duyurdu ve açıklamasında isim vermeden, Zencir’i işaret ederek “sadece bir kişiye hakkını helal etmediğini” söyledi.

Topuz’un kararını açıklamasının ardından Gazete Duvar’ın İngilizce Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel ile Bahadır Özgür, Ayşe Çavdar, Hakkı Özdal, Şenay Aydemir, Fehim Taştekin ve Aydın Selcen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar Gazete Duvar’dan ayrıldıklarını duyurdu.

Gelişmelerin ardından Duvar’ın kapanacağı iddiaları da konuşuldu. Ancak yaklaşık 30 muhabir, editör ve teknik personelin çalıştığı kurumun yoluna devam edeceği ifade edildi. Zencir de Duvar’ın yoluna devam edeceğini bildiren bir açıklama yaptı. Kurucu editör Ali Duran Topuz’un da, bir açıklama yapmaya hazırlandığı öğrenildi.