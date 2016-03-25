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Game of Thrones'un senaristleri: Yaptığımız en iyi sezon bu olacak

Game of Thrones'un altıncı sezonu Nisan ayında başlayacak

25 Mart 2016 13:39

Beş sezondur büyük ilgiyle izlenen 'Game of Thrones'un senaristleri David Benioff ve Dan Weiss'ten yeni sezonla ilgili açıklamalar geldi. "Yaptığımız en iyi sezon bu olacak" diyerek iddialı olduklarını bir kez daha dile getiren Benioff ve Weiss, "Her zaman en iyi sezon demekten kaçındık çünkü bu sadece seyircinin değerlendireceği bir şeydir. Fakat bölümlere bakınca bu sezon kesinlikle yaptıklarımızın en iyisi. En gurur duyduğumuz sezon. Çünkü en zoru buydu" ifadelerini kullandılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Game of Thrones'un altıncı sezonu Nisan ayında başlayacak.

 

 

 

Fragmandaki ipuçları

 

- Jon Snow’un cesedini görüyoruz.

- Cersei, şiddeti seçerek yeni bir savaş başlatıyor.

- Melisandre ateşlerin içinde gördüğü o büyük zaferin bir yalan olduğunu söylüyor.

- Kör olan Arya’yı bir kavgada yenilirken görüyoruz.

- Ser Jorah, Khaalesi’yi aramaya devam ediyor.

- Bran, Akgezenlerin yanında arzı endam ediyor.

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