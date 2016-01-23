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Kültür-Sanat

Game of Thrones'tan üç yeni 'teaser' birden geldi, Jon Snow yaşıyor mu?

'Teaser'larda Stark, Lannister ve Targaryen hanedanlarına ilişkin ipuçları bulunuyor

23 Ocak 2016 00:36

ABD'nin önde gelen kablolu kanallarından HBO, Game of Thrones'un 6. sezonundan üç teaser birden yayınladı. 'Teaser'larda Stark, Lannister ve Targaryen hanedanlarına ilişkin ipuçları bulunuyor.

'Teaser'lardan ilkinde Stark Hanedanı'nın kalesi Winterfell'i eline geçiren Bolton Hanedanı'ndan Ramsey Bolton'un "Winterfell benim, gel ve gör" dediği duyuluyor. Bu sözler, Jon Snow'un hayatta olduğu yönündeki dedikoduları artıracağa benziyor; zira yeni sezonda Jon Snow ile Ramsey Bolton arasında büyük bir savaş yaşanacağı iddiası diziye yakın kaynaklardan daha önce sızdırılmıştı.

Daha önce Gece Nöbeti'ne katılan Jon Snow'u canlandıran Kit Harrington'ın 6. sezon çekimlerinde Stark Hanedanı'na ait zırhlarla dizi setinde görülmesi bu dedikoduları güçlendiriyor.

HBO'nun yayınladığı yeni 'teaser'lar şöyle:

Stark Hanedanı

 

 

Lannister Hanedanı

 

Targaryen Hanedanı

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