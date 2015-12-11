Game of Thrones davası ertelendi

İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilere, İngilizce derslerinde 'Game Of Thrones' dizisini izlettikleri iddiasıyla 'çocuğa müstehcen yayın gösterme- izletme' suçundan 5 ila 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istenen tutuksuz 5 eski askerin yargılandığı dava görüldü. Öğrencilerden H.O.D., "Diziyi İngilizce pratiğimizi geliştirmek için izledik. İzlediğimiz dizide +13 ibaresi vardı. Biz de diziyi izlerken 18 yaşındaydık, kimseden şikayetçi ve davacı değilim" dedi. Hakim, duruşmayı gelecek yıl mart ayına erteledi.

DHA’da yer alan habere göre, 2011 Yılında Maltepe Askeri Lisesi Yabancı Diller Bölümü, Harp Okulları’na gitmeye hazırlanan son sınıf öğrencilerine, ‘Game Of Thrones’ (Taht Oyunları) dizisini izletmeye karar verdi. Öğrenciler 10 hafta diziyi izledi, çeviri ve benzeri çalışmalar yaptı. 30 Ekim 2011’de Balıkesir’deki Okullar Komutanlığı’na isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubu ulaştı. Mektupta, Maltepe Askeri Lisesi son sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu ileri süren kişi, izlettirilen dizinin çarpık ve sapık ilişkiler içerdiğini, Türkleri de barbar ve sapık dinsel törenleri olan bir kavim olarak tanıttığını öne sürdü.

3 subay emekli oldu, 1’i ordudan atıldı

2 Kasım 2011’de, o dönemde lisenin Yabancı Diller Bölüm Başkanı olan Albay A.D., Öğretmen Albay Ü.K., Öğretmen Yarbay S.R.M. ve Öğretmen Yüzbaşı İ.G. ile Öğretmen Asteğmen E.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma safhasında 3 subay emekli olurken, 1 subay ordudan atıldı, öğretmen asteğmen ise terhis oldu. Eski subayların TSK ile ilişkileri kesildiği için, soruşturmayı yürüten askeri savcı, dosyayı sivil savcıya gönderdi.

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Özdil’in hazırladığı iddianamede, 183 öğrenci mağdur olarak yer aldı. Savcı Mustafa Özdil iddianamede, sanıkların 18 yaşından küçük öğrencilere, ders adı altında müstehcen görüntüler izleterek, müstehcenlik suçunu işlediklerine belirterek, ‘Çocuğa müstehcen yayın gösterme-izletme’ suçundan 5 ila 10’ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Öğrenciler şikayetçi olmadı

İzmir 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün 3’üncü yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan A.D., İ.G., Ü.K., S.R.M. ve E.Ü. ile avukakatları Mahir Işıkay ile dosyada mağdur olarak yer verilen dört askeri öğrenci katıldı. Öğrenciler, diziyi İngilizcelerini geliştirmek amacıyla izlediklerini belirterek kimseden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Hakim Kemal Oruç, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması, ifadeleri alınamayan ve talimatla ifadeleri alınaması için yazı yazılan tanıkların ifadelerinin beklenmesi için duruşmayı gelecek yıl mart ayına erteledi.