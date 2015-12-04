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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

"Ne olacağına dair hiçbir fikirleri yok"

04 Aralık 2015 00:43

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Game of Thrones dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Serinin akıbeti en çok merak edilen karakterlerinden Jon Snow'u merkeze alan yeni fragman, eski bölümlerden görüntülerin ardından, "Ne olacağına dair hiçbir fikirleri yok" ifadeleriyle bitti.

Geçtiğimiz günlerde, serinin yeni sezonuna dair bir afiş yayınlanmıştı. Afişte, 5. sezonun sonunda bıçaklanan ve öldüğü iddia edilen Jon Snow'un yer alması, karakteri beğenen milyonlarca takipçide heyecan yaratmıştı.

Jon Snow'u canlandıran Kit Harrington'ın sette görülmesi ve yeni sezona dair materyallerde kendine yer bulması, sevenlerini heyecanlandırdı.

İşte Game of Thrones'un yeni sezonunun ilk fragmanı:

 

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