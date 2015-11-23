Game of Thrones'un yeni sezon afişinde Jon Snow sürprizi

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan Game og Thrones'un 6. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezondan en çok merak edilen konu 5. sezonun finalinde gece nöbetçileri tarafından bıçaklanan Jon Snow'un yaşayıp yaşamayacağı. Dizinin resmi Twitter hesabından yayınlanan afiş bu konuda bir fikir verir nitelikte. İşte o afiş: