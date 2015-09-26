Game of Thrones hayranlarına müjde, Jon Snow geri dönüyor!

Game Of Thrones dizisinin setinden yayınlanan bir fotoğraf , ölümüyle geniş yankı uyandıran Jon Snow hayranlarını sevindirdi. İngiliz Daily Mail gazetesinin, dizinin setinden yayınladığı fotoğrafta, ünlü oyuncu Kit Harington'ın canlandırdığı Jon Snow ve onu dirilteceğine inanılan Lady Melisandre karakteri aynı karede görülüyor.

Game of Thrones dizisinin 5. sezonu Jon Snow karakterinin ölümüyle final yapmış ve tartışmalara neden olmuştu. Uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmeyen finalin ardından kimleri Kit Harington'ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin ardından yas tutarken kimileri de tekrar canlanacağı yönünde iddialarda bulundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin, dizinin setinden yayınladığı fotoğraflar "Jon Snow öldü mü?" tartışmalarına son noktayı koyacak cinsten. Dizi setinde görütülen ünlü oyuncu Kit Harington ve Jon Snow'u dirilteceğine inanılan Lady Melisandre karakteri aynı karede görülüyor.



Dizisinin yönetmeni David Nutter, Snow'un ölüp ölmediği yönündeki sorulara "bir ölüden bile daha ölü” diyerek yanıtlamasına rağmen Wimblodon Tenis Turnuvası'nda görüntülenen Harington'ın hala uzun saçlı ve sakallı olması, hayranları tarafından diziye devam edeceği yönünde yorumlanmıştı.