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Game of Thrones hayranlarına güzel haber: Merakla bekleyecek daha çok sezon olacak!

Yapımcıları diziyiyedi sezonda tamamlamak istediklerini ilan etmiş olsalar da HBO'nun Pazarlama Başkanı Micheal Lombardo aynı fikirde değil

31 Temmuz 2015 20:15

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yapımcısı HBO'nun Programlama Başkanı Michael Lombardo, dizinin en az sekiz sezon olacağını duyurdu. Televizyon Eleştirmenleri Derneği’ne (Television Critics Association) konuşan Lombardo “Dizinin sadece yedi sezon olacağı hakkında kendi aramızda hiçbir konuşma olmadı. Asıl soru, yedi sezondan sonra kaç sezon daha yapacağımız... Yapımcılar David Benioff ve Dan Weiss, dizinin altıncı sezonundan sonra iki yıl daha devam etmeleri gerektiğini düşünüyor. Onların fikirlerinin değiştirmelerini isterim” dedi.

"Peki dizi hakkında hiçbir prequel (dizinin geçtiği dönemden önce gerçekleşen olaylar hakkında başka bir dizi) yapılacak mı?" sorusuna da cevap veren Lombardo, “Dan ve David’in yapmak istediği her şeye açığım. Onların ne istediğine güvenirim. Sanırım haklısın, 'prequel' için müthiş bir altyapı var ama bu yönde hiçbir konuşmamız olmadı” diye konuştu. 

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