67. Emmy'de, Game of Thrones ödülleri topladı

Amerikan televizyon yapımlarına verilen 67. Emmy Ödüllerinde, "Game of Thrones" dizisi Drama dalında En İyi Dizi dahil 4 ödülün birden sahibi olurken, “Veep”, Komedi dalında en iyi dizi ödülüne layık görüldü.

67. Emmy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, "Game of Thrones" dizisi Drama dalında, En İyi Dizi, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olurken, bu yıl içinde toplam 12 ödül kazandı. Ödül gecesinde Komedi dalında En İyi Dizi seçilen "Veep" ve En İyi Mini Dizi ödülünü alan "Olive Kitteridge" de öne çıkan yapımlar oldu.

Aktör komedyen Andy Samberg'in sunuculuğunu yaptığı gecede, Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "Transparent"daki rolüyle Jeffrey Tambor kazanırken, aynı dalda En İyi Yönetmen ödülünü "Transparent" dizisiyle Jill Soloway aldı.

Gecede 1993'den bu yana gösterilen ve Ağustos ayında yayınına son veren ünlü komedyen Jon Stewart'ın sunuculuğunu yaptığı program En İyi Talk Şov, İyi Talk Şov Yazarlığı ve Yönetmeliğiyle 3 ödül kazandı.

Drama dalında En İyi Yönetmen ödülüne "Game of Thrones" dizisiyle David Nutter'ın layık görüldüğü gecede, bu dalda En İyi Senaryo ödülü David Benioff ve D.B. Weiss'in oldu. Aynı dalın En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise "How To Get Away with Murder"deki rolüyle Viola Davis uygun görüldü.

Peter Dinklage, Game of Thrones dizisindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü

Gecede ayrıca ABC'de yayınlanan "American Crime"da Müslüman kadını oynayan siyahi Amerikalı Regina King, TV filmi veya Mini Dizi dalında, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Komedi dalında:

En İyi Dizisi: Veep

En İyi Yönetmen: Jill Soloway (Transparent)

En İyi Senaryo: Simon Blackwell, Armando Lannucci ve Tony Roche (Veep)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (Mom)

Allison Janney, Mom dizisindeki rolüyle dikkatleri çekti

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tony Hale (Veep)

En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus (Veep)

En İyi Erkek Oyuncu: Jeffrey Tambor (Transparent)

En İyi Kadın Konuk Oyuncu: Joan Cusack (Shameless)

En İyi Erkek Konuk Oyuncu: Bradley Whitford (Transparent)

Drama dalında:

En İyi Dizi: Game of Thrones

En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis (How To Get Away with Murder)

En İyi Erkek Oyuncu: Jon Hamm (Mad Men)

Jon Hamm, Mad Men dizisi ile yıldızı parlayan oyunculardan olmuştu. Hamm, en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Uzo Aduba (Orange Is The New Black)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Peter Dinklage (Game Of Thrones)

En İyi Kadın Konuk Oyuncu: Margo Martindale (The Americans)

En İyi Erkek Konuk Oyuncu: Reg E. Cathey (House of Cards)

En İyi Yönetmen: David Nutter (Game of Thrones)

En İyi Senaryo: David Benioff ve D.B. Weiss (Game of Thrones)

TV Filmi veya Mini Dizi dalında:

En İyi Televizyon Filmi: Bessie

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Olive Kitteridge)

En İyi Erkek Oyuncu: Richard Jenkins (Olive Kitteridge)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King (American Crime)

Regina King, Müslüman bir kadını oynadığı American Crime filmi ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bill Murray (Olive Kitteridge)

En İyi Yönetmen: Lisa Cholodenko (Olive Kitteridge)

En İyi Senaryo: Jane Anderson (Olive Kitteridge)

En İyi Mini Dizi: Olive Kitteridge

En İyi Talk Şov Serisi Yazarlığı: "The Daily Show With Jon Stewart"

En İyi Talk Şov: "The Daily Show With Jon Stewart"

En İyi Yarışma Programı: "The Voice"