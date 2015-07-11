Obama'dan Game of Thrones'un yönetmenine: Jon Snow'u öldürmedin, değil mi?

ABD Başkanı Barack Obama, San Diego'da düzenlenen Comic-Con Festivali'nde Game of Thrones dizisinin yönetmeni David Nutter ile bir araya geldi.

Yönetmen, diziyle ilgili Başkan Obama ile aralarında geçen diyaloğu bir web sitesine anlattı.Nutter, Obama'nın kendisine döndükten sonra elini omuzuna koyarak "Jon Snow'u öldürmedin, değil mi?" diye sorduğunu açıkladı.Yönetmen Obama'nın sorusunu"Jon Snow bir ölüden bile daha ölü" diyerek yanıtladığını belirtti.

Nutter, ayrıca yine dizinin 5. sezon finalinde akıbetine dair spekülasyonlar çıkan Stannis'in de öldüğünü doğruladı.Game of Thrones’un 5.sezonu herkesi şaşırtacak bir şekilde bitmiş, ana karakterlerden biri olan Jon Snow’un bıçaklanması ardından ölüp ölmediğiyle ilgili birçok söylenti ortaya çıkmıştı.

Özellikle sosyal medyada Jon Snow'un akıbeti büyük merak konusu olmuştu.Yönetmen David Nutter, Jon Snow ile ilgili Obama'ya verdiğii cevapla spekülasyoların sona ermesini sağladı.